Tráiler cargado de acero vuelca en Libramiento Noroeste, en NL

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México
/ 30 marzo 2026
    Tráiler cargado de acero vuelca en Libramiento Noroeste, en NL
    Un tráiler cargado con acero volcó en Escobedo, Nuevo León; autoridades cerraron un carril sin reportar personas lesionadas. Fotos: cortesía

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes a la altura del kilómetro 28 en el ayuntamiento de Escobedo

Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un tráiler que transportaba acero ocasionó caos vial en el Libramiento Noroeste en Escobedo, Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 28 de la importante vía.

Elementos de Protección Civil del estado atendieron el percance en el cual un tractocamión con plataforma quedó semivolcada y la carga salida del puente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-a-generador-de-violencia-en-juarez-nuevo-leon-KM19733876
$!Tráiler cargado de acero vuelca en Libramiento Noroeste, en NL

En el lugar por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Fuerza Civil se encargó de abanderar la zona donde se presentó el cierre de uno de los carriles en dirección de Apodaca a García.

La unidad era conducida por David Alejandro Espinoza y el tráiler transportaba toneladas de perfiles de acero.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil del estado y Fuerza Civil.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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