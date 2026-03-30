$!Tráiler cargado de acero vuelca en Libramiento Noroeste, en NL

Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un tráiler que transportaba acero ocasionó caos vial en el Libramiento Noroeste en Escobedo, Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 28 de la importante vía.

Elementos de Protección Civil del estado atendieron el percance en el cual un tractocamión con plataforma quedó semivolcada y la carga salida del puente.