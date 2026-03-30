Tráiler cargado de acero vuelca en Libramiento Noroeste, en NL
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Los hechos se registraron la madrugada de este lunes a la altura del kilómetro 28 en el ayuntamiento de Escobedo
Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un tráiler que transportaba acero ocasionó caos vial en el Libramiento Noroeste en Escobedo, Nuevo León.
Los hechos se registraron la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 28 de la importante vía.
Elementos de Protección Civil del estado atendieron el percance en el cual un tractocamión con plataforma quedó semivolcada y la carga salida del puente.
En el lugar por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Fuerza Civil se encargó de abanderar la zona donde se presentó el cierre de uno de los carriles en dirección de Apodaca a García.
La unidad era conducida por David Alejandro Espinoza y el tráiler transportaba toneladas de perfiles de acero.
Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil del estado y Fuerza Civil.