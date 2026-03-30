Capturan a generador de violencia en Juárez, Nuevo León

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México
/ 30 marzo 2026
    Capturan a generador de violencia en Juárez, Nuevo León
    Fuerza Civil capturó en Juárez, Nuevo León, a un hombre con orden de aprehensión por homicidio; le aseguraron droga, arma y dinero. Fotos: cotesía

El hombre es señalado como generador de violencia en un grupo con presencia nacional e internacional

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre con orden de aprehensión vigente y que es señalado como generador de violencia en un grupo delictivo detenido en Juárez, Nuevo León.

La captura se realizó por parte de elementos de Fuerza Civil y del Grupo de Coordinación Metropolitana en la colonia Urbivilla del Real en un operativo que se ejecutó porque el sospechoso ya había sido visto merodeando por la zona.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/camaras-del-c4-los-captan-robando-en-un-negocio-y-son-detenidos-en-nl-IO19719526

HOMBRES CON ACTITUD SOSPECHOSA LLAMARON LA ATENCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

En el cruce de Priego y avenida del Metal se percataron de la presencia de dos hombres que intercambiaban bolsas pequeñas.

Los efectivos se percataron que uno de los involucrados se parecía físicamente a la persona que buscaban, por lo que se aproximaron a ellos.

Uno de los sospechosos logró darse a la fuga, mientras que Armando “N”, de 24 años, fue interceptado.

$!Capturan a generador de violencia en Juárez, Nuevo León
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-delitos-contra-la-salud-detienen-a-hombre-que-era-buscado-por-eu-en-nuevo-leon-DO19719183

DECOMISAN DROGAS, ARMA, EFECTIVO Y HERRAMIENTAS DE PESAJE

Al presunto le encontraron en sus pertenencias un arma corta abastecida con 15 balas, 57 dosis de una sustancia granulada parecida al cristal, dinero en efectivo y herramientas de pesaje.

“Las autoridades policiales ya buscaban al ahora investigado, pues se le considera generador de violencia dentro de un grupo delictivo que tiene presencia nacional e internacional; además, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado”, precisó la autoridad.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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