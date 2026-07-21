Tramita Ruffo Appel nuevo amparo contra detención

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México
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    Tramita Ruffo Appel nuevo amparo contra detención
    El panista permanece desde el domingo en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Cuartoscuro

Recurrió a la protección de la justicia federal contra la “emisión, libramiento, autorización, registro y comunicación de la orden de aprehensión”

CDMX.- Ernesto Ruffo Appel, el exgobernador de Baja California preso por presuntamente liderar “la más grande red” de huachicol fiscal, tramitó un nuevo amparo en el que reclamó 17 actos a la Fiscalía General de la República (FGR).

Preso desde el domingo en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el panista recurrió a la protección de la justicia federal contra la “emisión, libramiento, autorización, registro y comunicación de la orden de aprehensión” que se le cumplimentó el jueves pasado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

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Así como contra la “orden expresa o implícita de trasladarlo fuera de Ensenada, Baja California. La solicitud de la orden de aprehensión. La privación material de su libertad. La retención o detención sin exhibición inmediata de una orden judicial válida”.

OMISIONES TRAS SU CAPTURA

“La incomunicación que subsiste desde su captura. La omisión de informar a la familia y a la defensa su ubicación exacta. La negativa a permitirle comunicación privada con sus abogados. La negativa a permitirle comunicación directa con sus familiares”.

“La negativa a recibir y administrarle sus medicamentos. La interrupción de su tratamiento médico. Omisión de practicar una valoración médica integral. La falta de certificación sobre si está médicamente apto para ser trasladado. La falta, irregularidad u ocultamiento de su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones”.

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Y contra su “traslado iniciado, ordenado o inminente fuera de Ensenada. Su entrega a autoridades que pretendan trasladarlo por vía terrestre o aérea. Cualquier acto que impida su localización, la ratificación de esta demanda o la eficacia de la suspensión”.

JUEZ ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE GARANTÍAS

En consecuencia, un juez federal admitió a trámite la demanda de garantías del exmandatario, pero no hizo público si le concedió la suspensión provisional contra los actos reclamados.”SE PROVEE SOBRE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Notifíquese”, resolvió el juez de amparo.

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El viernes pasado, un secretario en funciones de juez con residencia en Ensenada, concedió a Ruffo Appel, una suspensión de plano para efectos de que no sea incomunicado y sufra actos de tortura, luego de que fuera detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) cuando se encontraba en una reunión en el municipio de Ensenada.

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