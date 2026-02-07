Tras arresto del edil Diego Rivera, no hay quien atienda en la presidencia municipal de Tequila

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 febrero 2026
    Tras arresto del edil Diego Rivera, no hay quien atienda en la presidencia municipal de Tequila
    Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, ligado al CJNG. EL UNIVERSAL

Por lo pronto, la Secretaría de Seguridad del gobierno del estado, que asumió las labores de vigilancia en el municipio, nombró a un mando provisional en la Comisaría municipal

En la presidencia municipal de Tequila no hay quien atienda. El síndico municipal, Alejandro Ramírez Vélez, quien por ley quedó como encargado de despacho tras el arresto del edil Diego Rivera Navarro, no está en su oficina, la sala de regidores está cerrada, “prácticamente no hay nadie”, dice uno de los policías que resguardan la entrada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la regidora Alondra Moreno señaló que desde el jueves, ella y varios de sus compañeros se encuentran en Guadalajara en reuniones con el secretario general de Gobierno del Jalisco, Salvador Zamora Zamora, para plantear los posibles escenarios de la transición.

TE PUEDE INTERESAR: Papá de Alcalde de Tequila fue acusado de despojo

“Las autoridades que deberían de visitar la sesión no nos han convocado para hacer la transición del presidente. Estuvimos ayer en reuniones con el secretario de Gobierno para ver cómo va a estar el tema del presidente interino, pero hasta el momento no nos han citado a la sesión de cabildo; la ley marca 72 horas para para hacerlo y dado caso que no lo hagan, pues yo creo que el tema lo va a tomar el gobierno del estado”, indicó.

Indicó que, aunque no se ha acercado a la presidencia municipal, también tiene reportes de que no hay funcionarios atendiendo.

“No nos hemos acercado al ayuntamiento también porque anteriormente teníamos una prohibición de parte del presidente de ir a sala de regidores, pero lo que escuchamos es que no hay ningún director, no está el síndico, no está el jefe de gabinete, no está el secretario, entonces no sabemos dónde estén, si van a llamar a sesión en estas en estas horas o si lo va a tener que hacer el del gobierno del estado”, señaló.

En tanto, la Secretaría de Seguridad del gobierno del estado, que asumió las labores de vigilancia en el municipio, nombró a un mando provisional en la Comisaría municipal debido a que el titular, Juan Manuel Pérez Sosa, también fue arrestado junto al alcalde y otros dos funcionarios municipales.

Tras intervenir la policía municipal de Tequila para hacer una revisión administrativa y de armamento, la dependencia estatal nombró como mando a Luis Pantoja Magallón, quien laboró como comisario en la policía de Tlaquepaque de 2021 a 2024.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arrestos
Crimen Organizado
Narcoviolencia

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El aumento equivale a un crecimiento del tres por ciento anual.

Coahuila: Rompen nuevo récord investigaciones por fraude
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, “El Presidente”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Juez dicta prisión preventiva a presidente municipal de Tequila, Jalisco; permanecerá en el Altiplano
Memorias. El show de medio tiempo del Super Bowl ha dejado momentos icónicos que van de la música a la controversia social y política.

Cuando el Show de Medio Tiempo sacude al mundo: las polémicas que marcaron la historia del Super Bowl
La ejecución del defensa Andrés Escobar conmocionó al mundo del deporte, ya que la mafia no le perdonó que haya anotado un autogol, que fue factor de la eliminación de Colombia en el Mundial Estados Unidos 94.

Asesinan en México a implicado en la muerte del futbolista Andrés Escobar, en 1994
Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
El Banco del Bienestar no cobra comisión a beneficiarios por retirar dinero de la tarjeta del Bienestar.

Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Cómo retirar dinero de la tarjeta del Bienestar sin pagar comisiones
true

Saltillo: Comienza a ‘despegar’ aeropuerto; es necesario afianzar la ruta