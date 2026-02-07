Tras arresto del edil Diego Rivera, no hay quien atienda en la presidencia municipal de Tequila

En la presidencia municipal de Tequila no hay quien atienda. El síndico municipal, Alejandro Ramírez Vélez, quien por ley quedó como encargado de despacho tras el arresto del edil Diego Rivera Navarro, no está en su oficina, la sala de regidores está cerrada, “prácticamente no hay nadie”, dice uno de los policías que resguardan la entrada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la regidora Alondra Moreno señaló que desde el jueves, ella y varios de sus compañeros se encuentran en Guadalajara en reuniones con el secretario general de Gobierno del Jalisco, Salvador Zamora Zamora, para plantear los posibles escenarios de la transición.

“Las autoridades que deberían de visitar la sesión no nos han convocado para hacer la transición del presidente. Estuvimos ayer en reuniones con el secretario de Gobierno para ver cómo va a estar el tema del presidente interino, pero hasta el momento no nos han citado a la sesión de cabildo; la ley marca 72 horas para para hacerlo y dado caso que no lo hagan, pues yo creo que el tema lo va a tomar el gobierno del estado”, indicó.

Indicó que, aunque no se ha acercado a la presidencia municipal, también tiene reportes de que no hay funcionarios atendiendo.

“No nos hemos acercado al ayuntamiento también porque anteriormente teníamos una prohibición de parte del presidente de ir a sala de regidores, pero lo que escuchamos es que no hay ningún director, no está el síndico, no está el jefe de gabinete, no está el secretario, entonces no sabemos dónde estén, si van a llamar a sesión en estas en estas horas o si lo va a tener que hacer el del gobierno del estado”, señaló.

En tanto, la Secretaría de Seguridad del gobierno del estado, que asumió las labores de vigilancia en el municipio, nombró a un mando provisional en la Comisaría municipal debido a que el titular, Juan Manuel Pérez Sosa, también fue arrestado junto al alcalde y otros dos funcionarios municipales.

Tras intervenir la policía municipal de Tequila para hacer una revisión administrativa y de armamento, la dependencia estatal nombró como mando a Luis Pantoja Magallón, quien laboró como comisario en la policía de Tlaquepaque de 2021 a 2024.