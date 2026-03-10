Tras fallo de SCJN contra Lozoya, Lourdes Mendoza afirma que la resolución confirma sus mentiras

La periodista Lourdes Mendoza aseguró que la decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 4 de marzo de 2026 pone fin a los intentos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por evadir responsabilidades en el litigio que ambos sostuvieron durante más de cinco años.

En una columna publicada tras la resolución, Mendoza señaló que el fallo de la Corte representa el cierre de un capítulo en una disputa que, afirmó, inició con ataques a su prestigio y derivó en un proceso judicial prolongado, acompañado de lo que describió como “linchamientos digitales”.

“Hoy, tras cinco años y siete meses de haber sido injustamente violentada en mi prestigio, aquí sigo, de pie, escribiendo, hablando e informando”, expresó.

La periodista subrayó que la votación 9-0 del máximo tribunal desechó los recursos promovidos por Lozoya, lo que, a su juicio, confirma que las acusaciones que él hizo en su contra carecían de sustento. Además, sostuvo que el fallo fortalece la defensa de la libertad de expresión.

Mendoza también cuestionó el desempeño de las autoridades en los procesos penales contra el exfuncionario. Consideró que si el Estado mexicano no ha llevado a juicio y logrado una condena contra Lozoya, no es por falta de elementos, sino por una falta de voluntad política.

“Si una periodista, apoyada por abogados como la familia Coello, pudo sostener este litigio, el Estado mexicano también podría hacerlo”, afirmó.

En su análisis, la comunicadora también se refirió a la reciente detención de Jorge Yáñez Polo, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como contador personal de Lozoya, de su esposa y de empresas relacionadas con su entorno familiar.

Según la propia FGR, Yáñez Polo habría reportado ingresos por 115 millones de pesos, aunque solo declaró alrededor de 34 millones, lo que implicaría una diferencia fiscal significativa. Para Mendoza, este hecho podría convertirse en una pieza clave para reconstruir el flujo financiero relacionado con presuntos sobornos y operaciones ligadas al exdirector de Pemex.

“Los contadores de los criminales conocen la arquitectura financiera de sus clientes y pueden aportar documentos, narrativas y testimonios fundamentales”, señaló.

La periodista planteó que el contador podría convertirse en un testigo relevante para las investigaciones sobre los presuntos sobornos vinculados al caso Odebrecht, así como para rastrear el manejo de recursos atribuidos a Lozoya.

Asimismo, recordó que desde 2022 la FGR acusó formalmente a Lozoya y a integrantes de su familia de haber sido beneficiarios de dichos sobornos.

Mendoza también indicó que, tras la resolución de la Corte, continuará con la denuncia penal que presentó por falsedad en declaraciones, la cual —según dijo— permanece sin judicializar desde hace cuatro años.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para avanzar en el caso y llevar a tribunales al exdirector de Pemex y a su círculo cercano.

“Lozoya pasó de ser el icono de la corrupción con Enrique Peña Nieto al icono de la impunidad con Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo la periodista, quien pidió que el caso avance para que “quien la haga, la pague”.

Finalmente, Mendoza agradeció el respaldo de colegas y medios de comunicación que, dijo, la acompañaron durante el proceso judicial.

“Ese 9-0 de la SCJN es de todos los que creemos y defendemos la libertad de expresión”, concluyó.