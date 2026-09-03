Tras malos olores en Nuevo León, Samuel García afirma que si por él fuera clausuraba la Refinería de Cadereyta

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    Tras malos olores en Nuevo León, Samuel García afirma que si por él fuera clausuraba la Refinería de Cadereyta
    Tras los malos olores registrados en recientes semanas en la zona metropolitana de Monterrey, Samuel García dijo que estudio realizado por su administración confirmó que provienen de la Refinería de Cadereyta. FACEBOOK

El mandatario del estado habló del tema y dijo que no es competencia estatal sino él procedía a la clausura

MONTERREY, NL.- Tras los malos olores registrados en recientes semanas en la zona metropolitana de Monterrey, el gobernador Samuel García, dijo que un estudio realizado por su administración confirmó que provienen de la Refinería de Cadereyta y que si por él fuera procedería a su clausura.

Sin embargo, mencionó que no tiene las facultades para ello por lo que ha buscado con las autoridades federales que se atienda el problema y para este jueves estaba programada una revisión a las instalaciones de mencionada Refinería.

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“Si estuviera en mis manos yo ya hubiera clausurado, pero no es competencia estatal ni siquiera tengo facultades para sancionar a la Refinería”, comentó.

Añadió que en ese sentido no le queda más que voluntad y diálogo, así como pedir mucho respeto por el medio ambiente de Nuevo León.

Señaló que buscó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a las autoridades federales para plantear el tema.

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“El día de hoy a las 11 de la mañana vienen las autoridades de Pemex, de Semarnat y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente”, dijo.

La idea es investigar en profundidad que proceso de la Refinería causó esos olores y cómo se van a corregir.

Compartió que el gobierno del estado ejecutó un estudio exhaustivo en cuando se detectaron los malos olores en varios ayuntamientos de la zona metropolitana.

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“Hay indicios de que estas emisiones provienen de vientos de Cadereyta, es decir la Refinería”, contó.

Expuso que lo bueno es que aunque es un olor molesto no es tóxico ni ocasiona enfermedades.

En las últimas semanas, ciudadanos de distintos puntos del área metropolitana reportaron olores atípicos muy parecidos al azufre o la orina de gato.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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