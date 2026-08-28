$!Samuel García anuncia nuevo polo industrial en la aduana Colombia tras gira por Texas: ‘Es un paraíso fiscal’

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la creación de un nuevo polo industrial en la zona de la aduana Colombia, en el municipio de Anáhuac, tras concluir una gira de trabajo por Texas, Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con autoridades, organismos de desarrollo económico y representantes del sector empresarial. El mandatario estatal describió el proyecto como un “paraíso fiscal” debido a los incentivos y apoyos que, según explicó, estarán disponibles para las empresas que decidan instalarse en esta zona fronteriza. El anuncio fue realizado el 26 de agosto de 2026 mediante un video difundido en redes sociales, en el que García explicó que el nuevo polo industrial estará ubicado en Gloria-Colombia, cerca del cruce fronterizo con Estados Unidos.

SAMUEL GARCÍA DESTACA CONEXIÓN ENTRE NUEVO LEÓN Y TEXAS Durante su mensaje, Samuel García señaló que la infraestructura carretera y fronteriza permitirá fortalecer la conexión comercial entre Nuevo León y Texas. “Durante los últimos 20 años hemos sido los grandes ganadores en crecimiento económico y ahora con la nueva carretera Gloria Colombia, la 255 de Texas y la aduana, hoy vamos a anunciar el nuevo polo que va a estar ahí en Gloria Colombia en la mera aduana”, declaró. El gobernador afirmó que el proyecto contempla la participación del Gobierno federal y una serie de incentivos destinados a atraer empresas. “Es un paraíso fiscal, es un polo industrial con el gobierno federal donde no hay impuestos y sí mucho estímulo y apoyos para que se vengan empresas”, sostuvo. El anuncio se produjo como parte de una agenda de trabajo enfocada en fortalecer la relación económica entre Nuevo León y Texas, así como en identificar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo industrial en ambos lados de la frontera.

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GIRA INCLUYÓ REUNIONES CON AUTORIDADES Y EMPRESARIOS DE TEXAS La gira del gobernador contó con la participación del Consejo de Nuevo León y de funcionarios estatales, entre ellos Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León; Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía, y Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial. Durante su estancia en Austin, la delegación estatal sostuvo tres reuniones con líderes empresariales, organismos relacionados con el desarrollo territorial y representantes de la Oficina del Gobernador de Texas y del Economic Development and Tourism (EDT). Uno de los encuentros fue con Adriana Cruz, titular de Desarrollo Económico de la Oficina del Gobernador de Texas, con quien se planteó la elaboración de una hoja de ruta de colaboración entre Nuevo León y Texas. La propuesta contempla identificar oportunidades en áreas como inversión, cadenas de valor, semiconductores, talento, pequeñas y medianas empresas, innovación y energía. Durante las reuniones también se presentó el Estudio Binacional Nuevo León-Texas, elaborado por el Consejo de Nuevo León en coordinación con la Secretaría de Economía estatal. El documento busca identificar las complementariedades existentes entre las economías de ambas regiones y establecer elementos para una estrategia de colaboración de largo plazo.

NUEVO LEÓN Y TEXAS BUSCAN AMPLIAR COOPERACIÓN ECONÓMICA La visita del gobernador forma parte de la Estrategia Binacional Nuevo León-Texas, cuyo objetivo es identificar sectores, capacidades y oportunidades compartidas para establecer una agenda de cooperación entre ambas regiones. La estrategia contempla áreas relacionadas con inversión, comercio, infraestructura, innovación, energía y desarrollo de talento. García señaló que la intención es aprovechar la cercanía geográfica entre Nuevo León y Texas y la infraestructura existente para fortalecer las cadenas productivas y atraer nuevas inversiones. “Trabajando en equipo, vamos por más inversiones, comercio, infraestructura, innovación y desarrollo para el beneficio de ambas regiones”, publicó posteriormente el mandatario estatal. SAMUEL GARCÍA PARTICIPA EN EL NADBANK SUMMIT 2026 Como parte de la agenda, Samuel García se trasladó posteriormente a San Antonio, donde participó como ponente en el Nadbank Summit 2026. El gobernador explicó que su participación estuvo relacionada con la relación económica entre México y Estados Unidos y con la evolución de los acuerdos comerciales entre ambos países. También destacó la participación del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) en proyectos de infraestructura de Nuevo León. “Acuérdense que NADBANK es el banco del Tratado de Libre Comercio, es el banco del T-MEC. A Nuevo León le ha prestado para temas de agua, de carreteras”, señaló. Durante su estancia en San Antonio, García también sostuvo una reunión con la alcaldesa Gina Ortiz Jones. La agenda incluyó además actividades relacionadas con la promoción del nuevo polo industrial de Gloria-Colombia y visitas a la zona fronteriza. FIRMAN ACUERDO CON ORGANIZACIÓN DEL SECTOR TECNOLÓGICO El gobernador informó también sobre la firma de un memorándum de entendimiento con Tech Bloc, una organización de empleadores vinculada con el sector tecnológico. De acuerdo con García, mediante este acuerdo se buscará fortalecer la vinculación entre universidades, empresas y centros de datos. La colaboración se suma a los temas incluidos en la agenda binacional, particularmente en materia de innovación, tecnología, formación de talento e infraestructura digital. El mandatario estatal señaló que estos vínculos forman parte de los esfuerzos para ampliar las oportunidades de inversión y cooperación entre Nuevo León y Texas.

NUEVO POLO INDUSTRIAL SE PROYECTA EN LA ZONA DE LA ADUANA COLOMBIA El anuncio del nuevo polo industrial se vincula con el desarrollo de infraestructura en el corredor Gloria-Colombia y su conexión con Texas. Samuel García destacó la nueva carretera Gloria-Colombia, la carretera 255 de Texas y la operación de la aduana como elementos que permitirán fortalecer la conectividad de la región. De acuerdo con el gobernador, el proyecto contará con la participación del Gobierno federal y ofrecerá estímulos para las empresas interesadas en establecerse en la zona. La propuesta se incorpora a la estrategia estatal de promoción de inversiones y a la agenda de colaboración con Texas, con énfasis en sectores considerados estratégicos para las economías de ambos estados. García sostuvo que la relación entre Nuevo León y Texas continuará ampliándose mediante proyectos conjuntos de inversión, comercio, infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico.