Samuel García alista nueva gira por Austin y San Antonio; defiende sus 27 viajes internacionales a la fecha

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México
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    Samuel García alista nueva gira por Austin y San Antonio; defiende sus 27 viajes internacionales a la fecha
    Tanto el gobernador como los integrantes del Consejo visitarán Austin y San Antonio. Cortesía

El emecista explicó que en durante este viaje estará acompañado de integrantes del Consejo Nuevo León

MONTERREY, NL.- El gobernador Samuel García anunció que la próxima semana tendrá una nueva gira internacional en Texas, y aseguró que será de sus últimas salidas del año a pesar de que tiene invitaciones para viajar a por lo menos 10 países.

“No voy a ir, pero hoy tenemos invitación a Marruecos, Emiratos Árabes, Portugal, Túnez, Arabia Saudita, tenemos invitación como a 10 países”, dijo.

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Nuevo León lució en el Mundial y nos están invitando los gobiernos y los embajadores a esos países a presentarnos empresas que ya tienen interés en venir a Nuevo León”, añadió, “la verdad es que de aquí a diciembre, salvo dos o tres vueltas a Estados Unidos, yo creo que ya no va a haber salidas”.

El emecista explicó que en la gira de la próxima semana estará acompañado de integrantes del Consejo Nuevo León, y visitarán Austin y San Antonio.

SAMUEL GARCÍA SE REUNIRÁ CON LA ALCALDESA DE SAN ANTONIO

“Queremos seguir integrándonos con Texas y vamos a ir a un evento de Nadbank al que nos invitan, vamos a ir con la alcaldesa de San Antonio, vamos a ir con autoridades de Austin”, expuso.

Durante una conferencia de prensa en la que mostró lo que considera los mayores logros de su gestión en materia económica, el Gobernador dijo que la inversión extranjera es producto de sus viajes internacionales, que a la fecha suman 27.

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“En enero del 2022 Nuevo León tuvo una genialidad, o hizo algo diferente que nos tiene a la cabeza: Nuevo León salió al mundo”, expresó el emecista.

“Empezamos a ir al extranjero a traer inversión extranjera y se nos criticó mucho: decía el PRIAN que el Gober viajero, que se la pasa fuera”, añadió.

“Y luego decían: no pidió permiso, como si fueran mis papás... nosotros firmes y por vuelta amarramos desde el principio, en la primer gira nos trajimos tres proveedores de Tesla, dos millones de dólares a Nuevo León, y cada vuelta eran dos, tres empresas, cinco empresas, 10 empresas”.

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