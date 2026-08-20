Samuel García alista nueva gira por Austin y San Antonio; defiende sus 27 viajes internacionales a la fecha

“No voy a ir, pero hoy tenemos invitación a Marruecos, Emiratos Árabes, Portugal, Túnez, Arabia Saudita, tenemos invitación como a 10 países”, dijo.

MONTERREY, NL.- El gobernador Samuel García anunció que la próxima semana tendrá una nueva gira internacional en Texas, y aseguró que será de sus últimas salidas del año a pesar de que tiene invitaciones para viajar a por lo menos 10 países.

“Nuevo León lució en el Mundial y nos están invitando los gobiernos y los embajadores a esos países a presentarnos empresas que ya tienen interés en venir a Nuevo León”, añadió, “la verdad es que de aquí a diciembre, salvo dos o tres vueltas a Estados Unidos, yo creo que ya no va a haber salidas”.

El emecista explicó que en la gira de la próxima semana estará acompañado de integrantes del Consejo Nuevo León, y visitarán Austin y San Antonio.

SAMUEL GARCÍA SE REUNIRÁ CON LA ALCALDESA DE SAN ANTONIO

“Queremos seguir integrándonos con Texas y vamos a ir a un evento de Nadbank al que nos invitan, vamos a ir con la alcaldesa de San Antonio, vamos a ir con autoridades de Austin”, expuso.

Durante una conferencia de prensa en la que mostró lo que considera los mayores logros de su gestión en materia económica, el Gobernador dijo que la inversión extranjera es producto de sus viajes internacionales, que a la fecha suman 27.