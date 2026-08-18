Promete CFE invertir nueve mil millones de pesos para abasto en Nuevo León

MONTERREY, NL.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) prometió hoy una inversión de 9 mil millones de pesos que se complementaría con mil millones más aportados por el Estado para mejorar el suministro de la Ciudad. Tras una reunión privada con directivos del organismo federal, el gobernador Samuel García dijo en entrevista que aunque el plan de inversión contempla montos anuales a tres años, pidió que los trabajos se adelanten de ser posible a este 2026.

“Creo que fue una reunión positiva, se puso el dedo en la llaga con los apagones”, dijo el emecista. “Son 9 mil millones de CFE, (y) mil de Nuevo León, creemos que este paquete de 10 mil millones va a ayudar mucho al tema de luz en un corto plazo”, añadió.

PARTE DE LA INVERSIÓN CONSISTIRÁ EN ADQUIRIR ESTACIONES MÓVILES “CFE trae programados (proyectos) anuales, y el estado lo que está pidiendo es que sea todo ya, que retrotraigan todo al 2026, y si de plano no alcanza este año, para enero del 2027”. El gobernador dijo que en la reunión plantearon los problemas que los apagones producen en el suministro de agua, particularmente en el municipio de García, por lo que parte de la inversión consistirá en adquirir estaciones móviles.

“Agua y Drenaje para 200 millones al mes de luz, pero un corte en cualquiera de los municipios de la red que dure más de una hora, vacía todos los tanques de García y luego para rellenar los tanques te tardas 48 horas”, expresó en entrevista. “Y tenemos ya un plan completo para que los temas de apagones dejen de afectar García, que es hacer dos tanques de balazo y poner estaciones móviles y nuevas en García por si hay un corte (de electricidad) se arregle en cinco minutos”.