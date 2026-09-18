Grupo SIMSA, de Torreón, ligado a decomiso histórico de huachicol

Fuentes federales confirmaron a la agencia que el inmueble, ubicado sobre la carretera 57, forma parte del grupo empresarial dedicado, entre otros sectores, al almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles.

TORREÓN, COAH.- La planta cateada en San José Iturbide, Guanajuato, donde fueron asegurados al menos 59 millones de litros de combustible presuntamente ilegal, pertenece a Grupo SIMSA, conglomerado empresarial originado en Torreón y encabezado por la familia Issa Tafich, de acuerdo con información proporcionada.

De acuerdo con lo expuesto, los hermanos Issa Tafich son titulares de más de 26 firmas que obtuvieron permisos de la Comisión Reguladora de Energía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, principalmente relacionados con combustibles y gas, así como con su manejo, transporte y comercialización.

Grupo SIMSA fue fundado en 1967 por Salomón Issa Murra y actualmente es encabezado por sus hijos Salomón y Nesim Issa Tafich. El conglomerado tiene operaciones relacionadas con gas, combustibles, energía, transporte y construcción.

Según los datos, la instalación cuenta con 10 tanques con capacidad para almacenar más de 100 millones de litros de combustible y es una de las principales terminales de almacenamiento y reparto del país, donde ofrece servicio a Pemex, ExxonMobil y Shell.

El padre de ambos se dedicó durante décadas al comercio de gas en la Comarca Lagunera, mientras que bajo la administración de sus hijos el grupo amplió sus operaciones a diferentes puntos del país.

ASEGURAMIENTO SIGUE BAJO INVESTIGACIÓN

El aseguramiento de los 59 millones de litros fue informado el jueves por el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, tras un operativo realizado por autoridades estatales y federales.

Además del combustible, fueron asegurados los 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá determinar la cantidad definitiva del hidrocarburo, así como su naturaleza, procedencia y situación legal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

INVESTIGACIÓN PARTIÓ DEL ASEGURAMIENTO DE UNA PIPA

De acuerdo con Juan Mauro González Martínez, la investigación que condujo hasta el inmueble de San José Iturbide comenzó con el aseguramiento de una pipa y el seguimiento de la ruta que había recorrido.

“Se siguió su ruta y nos llevó hasta este lugar”, explicó el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato en entrevista radiofónica, al referirse al predio donde posteriormente se realizó el cateo.

El funcionario señaló que para las investigaciones también se utilizó información recabada por la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato durante otras detenciones y aseguramientos de combustible.

González Martínez explicó además que durante el cateo de la terminal no se realizaron detenciones, pues previamente se determinó asegurar los indicios localizados y continuar con las investigaciones.

Según información difundida por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el combustible localizado presentaba características de diésel, gasolina regular y gasolina premium, aunque corresponderá a la autoridad federal determinar su naturaleza, procedencia y situación legal.