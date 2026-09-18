Tras reversa al “Pase Turístico” ahora impulsan regularización de autos foráneos en línea

En rueda de prensa, Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, aseguró que los contribuyentes solo tendrán que acudir a las oficinas del Instituto de Control Vehicular (ICV) para recoger las láminas actualizadas, ya que podrán hacer todo el trámite de manera digital con un mínimo de esfuerzo y grandes beneficios.

Monterrey, Nuevo León.- Tras la cancelación del “Pase Turístico”, el gobierno de Nuevo León informó que los propietarios de vehículos con placas foráneas que residan en Nuevo León podrán hacer la regularización en línea.

DAN REVERSA A ‘PASE TURÍSTICO’ EN NUEVO LEÓN; BUSCAN REGULARIZACIÓN DE AUTOS FORÁNEOS QUE RESIDAN EN NL

Ayer, el gobierno del estado informó de la presentación de la iniciativa para la derogación del “Pase Turístico”, que contemplaba entrar en funciones el 21 de octubre y consistía en un permiso para permitir la circulación por la entidad con unidades con placas foráneas.

“Estamos presentando la primera etapa de incentivos para facilitar a la ciudadanía sus trámites de regularización en el Instituto de Control Vehicular”, dijo.

Añadió que ahora mismo se contemplan las facilidades digitales para los contribuyentes.

“Una parte fundamental de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos es precisamente todos los esfuerzos que se están haciendo de simplificación y digitalización de trámites y servicios. Principalmente a través de la Ventanilla Única en Línea”, señaló.

Hasta el momento, la funcionaria estatal no dio a conocer los detalles de los incentivos económicos para quienes busquen regularizar su situación.

DARÁN A CONOCER INCENTIVOS PARA REGULARIZAR CAMBIO DE PLACAS

Precisó que actualmente el monto para el trámite de alta de un auto de otro estado es de 50 cuotas, que es igual a 5 mil 865 pesos.

“La próxima semana se darán a conocer los detalles de los incentivos económicos para las personas que busquen regularizar su situación en el cambio de placas y, en su caso, el cambio de propietario, pero aunque no hemos dado a conocer ese paquete que se está trabajando con la Tesorería y el Instituto de Control Vehicular, aunque no lo hemos comunicado, es conveniente aún con los costos actuales”, expuso.

Mencionó la conveniencia porque señaló que, en caso de una infracción, esta ronda entre los mil 700 pesos y los 3 mil 520 y, en caso de licencia vencida con placas de otros estados, la licencia se retiene y se tiene que acudir a una oficina municipal, además de pagar la multa correspondiente.