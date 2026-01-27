Trece sacerdotes han sido asesinados durante la 4T, denuncia CCM

Durante los gobiernos de la 4T, han sido asesinados 13 sacerdotes, y aunque la cifra es menor a los 19 registrados en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, la violencia contra ministros religiosos se ha recrudecido, denunció el Centro Católico Multimedial (CCM).

En conferencia de prensa para presentar el ‘Informe sobre la incidencia de la violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia católica en México’, Omar Sotelo Aguilar, director de esa organización, precisó que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador 10 sacerdotes fueron asesinados y en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum suman tres.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque en campo de futbol de Salamanca destapa disputa criminal y cobro de extorsiones

Además, Sotelo Aguilar señaló que el 80 por ciento de los homicidios de clérigos y otros delitos contra templos permanecen en la impunidad.

‘Aparece un fenómeno por demás preocupante: la escalada de violencia de alto impacto contra espacios religiosos y el ascenso de homicidios contra agentes de pastoral o bien laicos asociados a actividades parroquiales o que ejercen liderazgos particularmente en la protección de los derechos humanos’, enfatizó.

Recalcó que de los tres sacerdotes que han perdido la vida en circunstancias violentas durante el actual sexenio, dos de ellos, el padre Marcelo Pérez, de San Cristóbal de las Casas, y el padre Bartolo Pantaleón Estrada, de Chilpancingo-Chilapa, eran notables líderes de su comunidad con un importante activismo social y labor pastoral.

Dijo que se han contabilizado 23 asesinatos de laicos con actividades parroquiales en Chiapas y Guanajuato durante los gobiernos de izquierda.

‘Estos no son hechos aislados sino síntomas de un mal mayor: la pérdida de valores y la relativización de lo sagrado, aunado a la creciente e invencible impunidad sostenida por la corrupción ya provoca que templos y comunidades eclesiales se conviertan en blancos de violencia’, advirtió.

VIOLENCIA ALCANZA A LAS IGLESIAS

El director de Centro Católico Multimedial denunció que mil 300 lugares de culto han sufrido algún delito, en el 84% se han registrado robos comunes o de arte sacro; en el 10%, acciones violentas de alto impacto atribuidas al crimen organizado; y en 6% agresiones y actos de sacrilegio directo, con la profanación de objetos sagrados y la denigración de lugares santos.

Reveló que en los últimos 30 años, un cardenal, 62 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, y 23 laicos, entre ellos una periodista católica, han sido asesinados, por lo que urgió a las autoridades a adoptar medidas y acciones sensatas e inteligentes para impedir que estos hechos sigan sucediendo y se normalicen.

TE PUEDE INTERESAR: A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros

‘Si no se actúa con la contundencia que se requiere ahora, el fuego de Veracruz, la violencia de Guanajuato, el horror de Jalisco y el marco de inseguridad e impunidad en diversas zonas del país continuará extendiéndose, y es cuestión de tiempo para que un magnicidio como el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo vuelva a ocurrir y enlute a la Iglesia de México’, sentenció.