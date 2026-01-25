A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros

César Alejandro ‘N’, alias “El Botox”, presunto líder de “Los Blancos de Troya”, y sus dos escoltas identificados como Eder ‘N’ y Esteban ‘N’, fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en audiencia inicial que se realizó vía por videoconferencia. Además, fueron ingresados un penal de alta seguridad. Y es que los presuntos criminales permanecen en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), desde donde se conectaron con el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Mario Elizondo Martínez. TE PUEDE INTERESAR: Cumplimentan 19 cateos en Apatzingán tras detención de ‘El Bótox’, líder de Los Blancos de Troya Durante la diligencia, que duró varias horas, el Ministerio Público de la Federación presentó los datos suficientes para que el juez procesara a los michoacanos y les dictará prisión preventiva oficiosa, misma que deberán cumplir recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano. César Alejandro ‘N’ y Eder ‘N’ fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio. Mientras que a Esteban ‘N’, únicamente por los tres últimos delitos del fuero federal. En la diligencia, el presunto cabecilla criminal admitió que se dedica a extorsionar a productores de limón de la región de la Tierra Caliente de Michoacán. Se espera que en las próximas horas sean trasladados de la sede de la FEMDO, en la Ciudad de México, al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1, conocido como el Altiplano. TE PUEDE INTERESAR: ‘El Bótox’ pidió a Trump intervenir en México por la corrupción

TRASLADADOS AL ALTIPLANO Luego que el juez otorgó el plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y el giro de oficios de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR), “El Bótox” y sus escoltas fueron trasladados al penal del Altiplano, con apoyo de fuerzas federales, debido al alto riesgo que representa el imputado y presunto líder criminal. Durante las primeras horas del domingo, los tres acusados fueron llevados al centro carcelario en el Edomex, en un fuerte dispositivo de seguridad que partió desde la FGR en la Ciudad de México. Más de una docena de vehículos de la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras tres horas del término de la audiencia inicial, César Alejandro ‘N’, Eder ‘N’ y Esteban ‘N’ fueron ingresados al centro penitenciario. Los miembros de los ‘’Blancos de Troya” fueron trasladados a bordo de una Black Mamba Sandcat y un camión blindado ‘Rino’ de la Agencia de Investigación Criminal, junto a 15 camionetas tipo pick-up y decenas de agentes federales, de acuerdo con medios de comunicación TE PUEDE INTERESAR: Rompió ‘El Botox’ con ‘El Abuelo’ para controlar extorsiones ACEPTA SER EXTORSIONADOR DE LIMONEROS Durante la audiencia inicial, realizada vía remota debido a que el michoacano permanece en las instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, la FGR le imputó los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio de comunicación El Universal, el presunto cabecilla criminal admitió dedicarse a la extorsión de productores de limón en la región de la Tierra Caliente de Michoacán. La diligencia continúa en el Centro de Justicia Penal Federal, donde el juez analiza la legalidad de la detención y la situación jurídica del imputado. El presunto líder criminal cumplió su segundo día en calidad de detenido en la FEMDO, luego de que elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán lo capturaron en un domicilio de la comunidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán. TE PUEDE INTERESAR: FGE de Michoacán expone cronología del arresto de ‘El Bótox’ y asesinato del limonero Bernardo Bravo DETENCIÓN DE ‘EL BÓTOX’ “El Bótox” fue detenido el jueves durante un operativo del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán en el municipio de Buenavista Tomatlán, de la Tierra Caliente michoacana. Según información oficial, “El Botox” cuenta con siete órdenes de aprehensión por delitos de extorsión agravada y homicidio calificado. Tras su captura, fuerzas federales intensificaron operativos en la comunidad de Cenobio Moreno, identificada como el principal bastión de “Los Blancos de Troya”, uno de los grupos señalados como generadores de violencia en la región. Durante la conferencia de prensa del jueves 22 de enero, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de César Alejandro ‘N’, alias “El Botox”, identificado por las autoridades como objetivo prioritario y generador de violencia.