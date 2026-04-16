Tumba juez de EU acusación por sobornos a funcionarios de Pemex

Kenneth M. Hoyt, juez de la Corte para el Distrito Sur de Texas, resolvió el martes pasado que la acusación contra Rovirosa no tiene sustento, porque estuvo basada en traducciones de mensajes de WhatsApp entre los presuntos involucrados, y, por tanto, los traductores debieron comparecer en el juicio.

Un juez federal de Houston canceló el proceso penal y absolvió al empresario mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, al que un jurado había declarado culpable en diciembre pasado por sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos y agilizar pagos.

“El expediente demuestra que la fiscalía intencionalmente no llamó como testigos a los traductores. Por tanto, Rovirosa no tuvo oportunidad de interrogarlos, ni antes ni durante el juicio. Más aún, no hay evidencia de que el gobierno hubiera tenido algún impedimento para presentarlos”, afirmó el juez.

Agregó que, en un caso de este tipo, los traductores deben recibir el mismo trato legal que cualquier testigo.

Durante sus deliberaciones, el jurado pidió revisar los mensajes originales de whatsapp en español, pero la fiscalía nunca pudo presentarlos, no obstante que afirmó contar con capturas de pantalla.

“Estos materiales no fueron presentados, y esta falla también es fatal para el caso de la fiscalía”, concluyó el juez. Es altamente inusual que los jueces estadounidenses reviertan los veredictos de un jurado, al resolver favorablemente una moción posterior de la defensa.

Rovirosa tiene residencia legal permanente en Estados Unidos, aunque sigue siendo ciudadano mexicano, y es directivo principal de la empresa Roma Energy Holdings.

En agosto pasado, el Departamento de Justicia anunció la acusación contra Rovirosa y Mario Alberto Ávila Lizárraga, excandidato panista al Gobierno de Campeche, quienes habrían usado efectivo, así como bolsos Louis Vuitton y relojes de lujo Hublot para sobornar a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021.

Las pruebas de la Fiscalía incluyeron mensajes de whatsapp, conversaciones telefónicas y fotografías de los contactos con funcionarios de Pemex, entre ellos, Erick Alexandro Núñez Albarrán y Juan Vélez, así como reportes de transacciones financieras.

Los sobornos, según la Fiscalía, sumaron unos 150 mil dólares, y permitieron a Roma Energy ganar contratos por 2.5 millones de dólares, un monto modesto en relación con las cantidades que usualmente maneja Pemex, y también permitieron agilizar pagos de un contrato que estaba sujeto a auditoría.

Luego de cinco días de juicio, el jurado declaró culpable a Rovirosa de un cargo de conspiración, y dos de los tres cargos por violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (LPCE)

Rovirosa, residente del suburbio The Woodlands en Houston, ha estado libre bajo una fianza de un millón de dólares desde que inició el proceso, mientras que Ávila Lizárraga está en calidad de fugitivo. El caso contra este último no ha sido cancelado.

Este miércoles, Rovirosa pidió al juez levantar las restricciones para viajar que le habían impuesto, devolver su pasaporte, y liberar bienes que puso en garantía para su fianza.

SE DECLARA CULPABLE ‘INTERMEDIARIO’; PAGA 384 MIL DÓLARES

Apenas el 16 de marzo, el Departamento de Justicia acusó en la misma corte de Houston a Alfonso Wilson, otro empresario, por operar como intermediario en sobornos para un contrato de Pemex adjudicado en diciembre de 2021, y valuado en 540 millones de dólares.

Ese caso también fue construido con base en mensajes de whatsapp interceptados y traducidos al inglés.

Wilson, sin embargo, decidió no ir a juicio, y aceptó el 31 de marzo declararse culpable de un cargo por violación a la LPCE, así como pagar 384 mil dólares, monto del beneficio que aceptó haber obtenido por intermediar con un funcionario de Pemex.

La condena contra Wilson será dictada el 26 de junio. Mientras tanto, está libre con una fianza de 25 mil dólares.

La fiscalía mantuvo reservados los nombres de los demás involucrados, incluido el funcionario de Pemex.