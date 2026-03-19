Dos sujetos son vinculados a proceso por portación de armas de uso exclusivo, en Nuevo León
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Los hombres fueron detenidos el pasado 7 de marzo gracias a una denuncia anónima
MONTERREY, NL.- Dos hombres fueron vinculados por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la vinculación de José “N” y Pedro “N”, quienes fueron detenidos el pasado 7 de marzo sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el ayuntamiento de Sabinas Hidalgo.
Una denuncia anónima llevó a su captura y al momento de la misma, los elementos policiacos localizaron en un compartimiento oculto en la caja de la camioneta en la que viajaban, tres armas de fuego, un cañón para arma larga, siete cargadores para arma de fuego y 500 cartuchos de diversos calibres.
El vehículo, el armamento y las personas detenidas fueron puestas a disposición de fiscal federal que reunió los datos de prueba para solicitar al juez la vinculación a proceso.
El juzgador otorgó la vinculación e impuso medida cautelar de prisión preventiva, además dce que fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.