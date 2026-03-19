Dos sujetos son vinculados a proceso por portación de armas de uso exclusivo, en Nuevo León

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México
/ 19 marzo 2026
    Dos sujetos son vinculados a proceso por portación de armas de uso exclusivo, en Nuevo León
    Dos hombres fueron vinculados por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León. CORTESÍA
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    Dos hombres fueron vinculados por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León. CORTESÍA
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    Dos hombres fueron vinculados por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León. CORTESÍA

Los hombres fueron detenidos el pasado 7 de marzo gracias a una denuncia anónima

MONTERREY, NL.- Dos hombres fueron vinculados por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la vinculación de José “N” y Pedro “N”, quienes fueron detenidos el pasado 7 de marzo sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el ayuntamiento de Sabinas Hidalgo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-dos-por-portacion-de-armas-de-fuego-y-delitos-contra-la-salud-en-nuevo-leon-NP19618858

Una denuncia anónima llevó a su captura y al momento de la misma, los elementos policiacos localizaron en un compartimiento oculto en la caja de la camioneta en la que viajaban, tres armas de fuego, un cañón para arma larga, siete cargadores para arma de fuego y 500 cartuchos de diversos calibres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/moviliza-a-policias-de-nuevo-leon-estudiantes-con-un-arma-de-juguete-CP19612653

El vehículo, el armamento y las personas detenidas fueron puestas a disposición de fiscal federal que reunió los datos de prueba para solicitar al juez la vinculación a proceso.

El juzgador otorgó la vinculación e impuso medida cautelar de prisión preventiva, además dce que fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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