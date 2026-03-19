Dos sujetos son vinculados a proceso por portación de armas de uso exclusivo, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Dos hombres fueron vinculados por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la vinculación de José “N” y Pedro “N”, quienes fueron detenidos el pasado 7 de marzo sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el ayuntamiento de Sabinas Hidalgo.