Armados y en posesión de cocaína detienen a dos adolescentes de 14 y 17 años, en Nuevo León

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México
/ 20 marzo 2026
    Armados y en posesión de cocaína detienen a dos adolescentes de 14 y 17 años, en Nuevo León
    Cuando intentaban ingresar a una vivienda para presuntamente perpetrar un robo, dos adolescentes, de 14 y 17 años, fueron detenidos en posesión de un arma y 27 dosis de cocaína, en Monterrey. CORTESÍA
    Armados y en posesión de cocaína detienen a dos adolescentes de 14 y 17 años, en Nuevo León
    Cuando intentaban ingresar a una vivienda para presuntamente perpetrar un robo, dos adolescentes, de 14 y 17 años, fueron detenidos en posesión de un arma y 27 dosis de cocaína, en Monterrey. CORTESÍA
    Armados y en posesión de cocaína detienen a dos adolescentes de 14 y 17 años, en Nuevo León
    Cuando intentaban ingresar a una vivienda para presuntamente perpetrar un robo, dos adolescentes, de 14 y 17 años, fueron detenidos en posesión de un arma y 27 dosis de cocaína, en Monterrey. CORTESÍA
    Armados y en posesión de cocaína detienen a dos adolescentes de 14 y 17 años, en Nuevo León
    Cuando intentaban ingresar a una vivienda para presuntamente perpetrar un robo, dos adolescentes, de 14 y 17 años, fueron detenidos en posesión de un arma y 27 dosis de cocaína, en Monterrey. CORTESÍA

Los jóvenes fueron sorprendidos por policías de Monterrey cuando intentaban ingresar a una vivienda, presuntamente, para robar

MONTERREY, NL.— Cuando intentaban ingresar a una vivienda para presuntamente perpetrar un robo, dos adolescentes, de 14 y 17 años, fueron detenidos en posesión de un arma y 27 dosis de cocaína, en Monterrey.

La policía municipal informó la detención de Armando ‘N’, de 14 años y Cristopher ‘N’, de 17 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dos-sujetos-son-vinculados-a-proceso-por-portacion-de-armas-de-uso-exclusivo-en-nuevo-leon-AN19634664

La captura se realizó cerca de las 01:40 horas de este viernes, en las calles Secretaría de Guerra y Marina, en la colonia Luis Echeverría, en la capital del estado.

Los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando se percataron de que los jovencitos intentaban ingresar a un domicilio, ubicado en ese cruce, por lo que se aproximaron para evitar que cometieran algún robo.

Al ver la presencia policiaca, los menores trataron de correr; sin embargo, fueron detenidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-leon-hombre-encarcelado-por-homicidio-del-comediante-el-mocos-recibe-otra-sentencia-de-25-anos-LM19622393

Tras revisarlos encontraron que traían en su poder un arma tipo escuadra, así como 27 envoltorios con una sustancia sólida con las características de la cocaína en piedra.

Los menores fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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