Mujeres roban de $10 mil en ropa en San Pedro Garza García; detención se vuelve viral en TikTok

Dos mujeres fueron detenidas el pasado martes por elementos de la Policía Municipal de San Pedro Garza García, en el centro comercial San Agustín, donde se hicieron pasar como clientes para apoderarse de más de 10 mil pesos en prendas de vestir de una tienda, botín que fue escondido entre su ropa. Los hechos se reportaron en el negocio Stradivarius, ubicada al interior del centro comercial ubicado en Lázaro Cárdenas y Diego Rivera, en el sector de Valle Oriente, informó una fuente allegada al caso. Las detenidas fueron identificadas como Susana 'N', de 52 años, y Lourdes 'N', de 51, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que deslinde su responsabilidad en el hurto.

VIDEO SE VUELVE VIRAL El video que reveló los hechos se volvió viral, luego que testigos captaran el momento exacto en que las sospechosas eran confrontadas y retenidas por los guardias de seguridad. En las imágenes se observa a una de las mujeres siendo retenidas por el personal, mientras que a la otra le comienzan a extraer de entre su vestimenta las prendas que llevaba ocultas. La mujer guardia de seguridad comienza a sacar las prendas una por una de la mujer, quien ocultó el hurto debajo de unos pantalones de mezclilla holgados y lo que parecen ser unas calcetas o calentadores para guardar las prendas. Después, la misma empleada levanta el pantalón de la pierna izquierda, donde guardaban más prendas, por lo que le dice a la mujer detenida: "¿Qué pensabas, que no iba a venir a trabajar?". 21 PRENDAS CON UN VALOR DE MÁS DE 10 MIL PESOS "Como parte de las acciones de prevención y vigilancia permanente en zonas comerciales, elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a dos mujeres por su presunta participación en el delito de robo a negocio (...) Los hechos se registraron al interior de la tienda Stradivarius, ubicada en la plaza comercial Fashion Drive, donde personal del establecimiento detectó a dos mujeres que intentaban salir con mercancía sin haber realizado el pago correspondiente", se detalló en un informe policiaco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, el personal de seguridad del local se percató que llevaban varias prendas de vestir sin pagar, ya que no pudieron demostrar su compra y en la revisión a sus pertenencias les aseguraron 21 prendas de vestir, con un valor aproximado de 10 mil 159 pesos. "La detención se derivó del operativo Navidad Segura y en Paz, que mantiene presencia constante de elementos de la Policía de San Pedro en plazas comerciales y zonas de alta afluencia, con el objetivo de prevenir delitos y brindar mayor seguridad a visitantes, comerciantes y trabajadores (...) La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García refrenda su compromiso de fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia para mantener un San Pedro unido, seguro y en paz", termina diciendo un comunicado de la corporación policiaca. FASHION DRIVE NIEGA HECHOS, FUE EN OTRA PLAZA Cabe destacar que la plaza comercial Fashion Drive, destacó que los hechos ocurrieron en Plaza Fiesta San Agustín: "en relación a un video que muestra el robo ocurrido el día de ayer 16 de diciembre, que actualmente está difundido en redes sociales y por diversos medios de comunicación, aclaramos que dicho incidente tuvo lugar en Plaza Fiesta San Agustín, en la zona de interconexión, específicamente en el local Stradivarius".