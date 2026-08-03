UNAM estima en 51 mdp costo de examen en línea

La Máxima Casa de Estudios del país indicó que el contrato celebrado con la empresa Territorium Life fue bajo la modalidad de contrato abierto y establece un precio unitario por examen, con un monto mínimo de 40 millones 703 mil 124 pesos y un monto máximo de 101 millones 757 mil 810 pesos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estimó que el costo del examen en línea para ingreso a licenciatura de este año es de 51.4 millones de pesos.

La institución indicó que el monto máximo constituye únicamente el límite presupuestal autorizado para atender, en caso de ser necesario, a la totalidad de los aspirantes previstos durante el periodo comprendido de mayo a diciembre de este año, por lo que, mencionó, no representa una obligación de pago ni corresponde exclusivamente al Concurso de Selección a nivel Licenciatura.

Destacó que el importe efectivo se determina con base en el número de aplicaciones solicitadas y en los servicios realmente prestados durante los distintos procesos de ingreso considerados en el contrato.

”Con base en las erogaciones registradas y estimadas por la Universidad, el costo total de la aplicación presencial del examen de selección a nivel licenciatura en 2025 fue de $49,231,181.94, mientras que para 2026 se estima en $51,405,351.98”.

En este sentido, la Máxima Casa de Estudios del país indicó que el costo del examen presencial del año pasado fue de 49 millones 231 mil 181.94 pesos, por lo que al comparar con el monto destinado este año la diferencia es de un aumento de 2 millones 174 mil 170.04 pesos.

”El instrumento jurídico fue celebrado bajo la modalidad de contrato abierto y establece un precio unitario por examen, con un monto mínimo de $40,703,124.00 y un monto máximo de $101,757,810.00, ambos con IVA incluido”.

”El monto máximo constituye únicamente el límite presupuestal autorizado para atender, en caso de ser necesario, a la totalidad de los aspirantes previstos durante el periodo comprendido de mayo a diciembre de 2026”, agregó.

Datos

* 101.8 millones de pesos es el monto máximo autorizado en el contrato con Territorium Life.

* 49.2 millones de pesos fue el costo del examen de ingreso a la Universidad en 2025.

* 1 supervisor por cada 150 aspirantes fue la proporción de vigilancia humana prevista en la operación del examen en línea.

* 100% del gasto de la UNAM correspondiente a la Cuenta Pública 2026 será revisado por la Auditoría Superior de la Federación.