Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos

Monterrey, Nuevo León.- Siete policías del municipio de Guadalupe llevaron regalos y sonrisas a niños de escasos recursos en la colonia El Ranchito 1, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del ayuntamiento informó de la actividad que se realizó durante este jueves 25 de diciembre.

Resaltó que no fue únicamente la entrega de juguetes, sino el reencuentro con esos recorridos diarios donde se conocen los rostros, las sonrisas y las historias de las niñas y los niños que forman parte de la comunidad.

Los uniformados entregaron regalos a más de 30 menores y también compartieron tiempo y cercanía, así como instantes de convivencia-

“Esta actividad fue posible gracias a la iniciativa de 19 oficiales de un mismo turno y zona del municipio, quienes de manera voluntaria se organizaron y reunieron recursos para adquirir cada uno de los obsequios, con el objetivo de brindarles una tarde diferente y significativa”, detalló la Secretaría.

Durante el convivió la presencia de Santa Claus se sumó al encuentro.