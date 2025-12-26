Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos

México
/ 26 diciembre 2025
    Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos
    Siete policías de Guadalupe entregaron regalos y convivieron con más de 30 niños de la colonia El Ranchito 1, gracias a una iniciativa voluntaria para llevarles una Navidad diferente.
    Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos
    Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos
    Uniformados de Guadalupe, NL llevan alegría a niños de escasos recursos

Elementos de la Policía de Guadalupe repartieron juguetes y convivieron con niñas y niños como parte de una acción solidaria navideña

Monterrey, Nuevo León.- Siete policías del municipio de Guadalupe llevaron regalos y sonrisas a niños de escasos recursos en la colonia El Ranchito 1, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del ayuntamiento informó de la actividad que se realizó durante este jueves 25 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Termina policontundido al volcar su auto tras celebración de Navidad, en NL

Resaltó que no fue únicamente la entrega de juguetes, sino el reencuentro con esos recorridos diarios donde se conocen los rostros, las sonrisas y las historias de las niñas y los niños que forman parte de la comunidad.

Los uniformados entregaron regalos a más de 30 menores y también compartieron tiempo y cercanía, así como instantes de convivencia-

“Esta actividad fue posible gracias a la iniciativa de 19 oficiales de un mismo turno y zona del municipio, quienes de manera voluntaria se organizaron y reunieron recursos para adquirir cada uno de los obsequios, con el objetivo de brindarles una tarde diferente y significativa”, detalló la Secretaría.

Durante el convivió la presencia de Santa Claus se sumó al encuentro.

Temas


Policía

Localizaciones


Nuevo León
Guadalupe

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños