Confirma CSP invitación a rey de España para el Mundial... y a jefes de Estado con los que México tiene relación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, a través del grupo de trabajo del gobierno federal para la organización del Mundial de 2026, se enviaron invitaciones para la inauguración del evento a los jefes de Estado con los que México tiene relaciones diplomáticas, entre ellos al rey de España, Felipe VI. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria dijo que las cartas de invitación se enviaron como parte de un plan diplomático y de coordinación internacional rumbo a la justa deportiva, parte de la que se encarga Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial.

La declaración de Sheinbaum se da después de que surgieron versiones periodísticas que apuntaban al envío de una carta invitación dirigida específicamente al monarca español. Sheinbaum fue cuestionada sobre una posible reunión con Felipe VI en caso de que visite México durante el Mundial, a lo que contestó: “Ya vamos a ver”. Señaló que la invitación al rey de España no es un caso aislado, sino una convocatoria que se envió a todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas.

“Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo. A todos invitación para que vinieran al Mundial y de ahí, pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación”, señaló la presidenta. Actualmente, México mantiene vínculos diplomáticos con cerca de 193 países que pudieron ser incluidos en el envío de cartas, entre ellos Cuba, Venezuela, Rusia, China y otros.

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