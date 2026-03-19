Confirma CSP invitación a rey de España para el Mundial... y a jefes de Estado con los que México tiene relación

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México
/ 19 marzo 2026
    Confirma CSP invitación a rey de España para el Mundial... y a jefes de Estado con los que México tiene relación
    Ante una posible reunión con Felipe VI durante el Mundial, Sheinbaum respondió: ‘Ya vamos a ver’. CUARTOSCURO

La Presidenta señaló que se enviaron cartas a los países con los que México tiene relaciones diplomáticas, que actualmente son cerca de 193

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, a través del grupo de trabajo del gobierno federal para la organización del Mundial de 2026, se enviaron invitaciones para la inauguración del evento a los jefes de Estado con los que México tiene relaciones diplomáticas, entre ellos al rey de España, Felipe VI.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria dijo que las cartas de invitación se enviaron como parte de un plan diplomático y de coordinación internacional rumbo a la justa deportiva, parte de la que se encarga Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sheinbaum-invita-a-felipe-vi-a-visitar-mexico-durante-el-mundial-2026-AM19622938

La declaración de Sheinbaum se da después de que surgieron versiones periodísticas que apuntaban al envío de una carta invitación dirigida específicamente al monarca español.

Sheinbaum fue cuestionada sobre una posible reunión con Felipe VI en caso de que visite México durante el Mundial, a lo que contestó: “Ya vamos a ver”.

Señaló que la invitación al rey de España no es un caso aislado, sino una convocatoria que se envió a todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-sheinbaum-ceder-en-soberania-en-revision-de-t-mec-JM19628375

“Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo. A todos invitación para que vinieran al Mundial y de ahí, pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación”, señaló la presidenta.

Actualmente, México mantiene vínculos diplomáticos con cerca de 193 países que pudieron ser incluidos en el envío de cartas, entre ellos Cuba, Venezuela, Rusia, China y otros.

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Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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