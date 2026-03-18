Eagles de Filadelfia ficha a Andy Dalton: Nuevo quarterback para la Temporada 2026 de la NFL

Los Eagles de Filadelfia movieron piezas en pleno receso de la NFL 2026 y concretaron la llegada de Andy Dalton como nuevo quarterback del equipo. A diferencia de una firma en agencia libre, el experimentado pasador arribará a Filadelfia mediante un canje con Panthers de Carolina, franquicia que recibirá a cambio una selección de séptima ronda del Draft 2027; la operación, de acuerdo con los reportes, está sujeta al examen físico del jugador. Un respaldo de experiencia para Jalen Hurts La incorporación de Dalton apunta a darle mayor profundidad a una posición clave para los actuales contendientes de la Conferencia Nacional.

El veterano de 16 temporadas en la NFL llega con recorrido suficiente para asumir el rol de suplente y respaldo de Jalen Hurts, en un roster que busca mantenerse entre los protagonistas de la liga. Dalton, de 38 años, viene de su etapa con Panthers de Carolina, donde durante la campaña 2025 vio acción en cuatro partidos de temporada regular. En ese lapso completó 25 de 37 pases, para 293 yardas, con un touchdown y una intercepción. Lo que puede aportar Andy Dalton a Eagles de Filadelfia

Más allá de sus números recientes, el atractivo principal para Eagles de Filadelfia está en la experiencia de un quarterback que ha sido titular en varias organizaciones y que presume una amplia trayectoria en la NFL. De acuerdo con los registros de su carrera, Dalton acumula 39 mil 793 yardas por pase y 254 touchdowns, cifras que lo colocan como un mariscal probado para asumir responsabilidades cuando sea necesario.

Para Filadelfia, este movimiento también representa seguridad en una temporada larga y demandante. En una liga donde las lesiones o las rotaciones pueden alterar el panorama de cualquier franquicia, sumar a un veterano como Dalton permite a los Eagles contar con una alternativa confiable si el escenario lo exige. Con ello, Andy Dalton se convierte en nuevo quarterback de los Eagles de Filadelfia, en un ajuste que fortalece la profundidad ofensiva del equipo y que podría resultar relevante conforme avance la Temporada 2026 de la NFL.

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