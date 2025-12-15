Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena

México
/ 15 diciembre 2025
    Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena
    Durante la tarde de este 15 de diciembre, usuarios de Banamex reportaron una caída masiva en el sistema de la banca móvil. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Los reportes de la falla masiva indican que los usuarios tienen dificultades al iniciar sesión. Representantes de Banamex ya confirmaron que el sistema se encuentra intermitente

Durante la tarde de este 15 de diciembre, usuarios de Banamex reportaron una caída masiva en el sistema de la banca móvil.

DownDetector confirmó que el inicio de las fallas fue alrededor de las 10:00 horas, aunque las quejas presentaron su punto máximo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

TE PUEDE INTERESAR: Razón por la que bancos podrían bloquear transferencias a partir del 1 de enero de 2026

Por su parte, Google Trends demuestra que usuarios consultaron en el buscador qué es lo que está ocurriendo con la app. Estas búsquedas se remiten a casi todos los estados de la República, sin embargo, las zonas que más se vieron afectadas, son: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Tabasco, Veracruz y Puebla.

$!Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena

BANAMEX CONFIRMA FALLA MASIVA: BLOOMERG

De acuerdo con Bloomerg, representantes de Banamex explicaron que el sistema se encuentra en constante intermitencia. En este caso, si el usuario logra acceder, puede realizar las operaciones con normalidad.

“Daremos a conocer cuando se normalice el servicio”, citó el referido medio de comunicación.

$!Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena

Asimismo, se recordó que esta caída es la segunda durante el mes, ya que “El pasado sábado 6 de diciembre, usuarios reportaron problemas para realizar operaciones con sus tarjetas de débito”.

$!Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena

ESTOS SON LOS ERRORES MÁS RECURRENTES

DownDetector también informó que el 64 por ciento de los errores son al iniciar sesión y un 28 por ciento en las operaciones generales de banca móvil.

Entre los mensajes de error compartidos por usuarios en redes sociales, se encuentran los siguientes:

1. “validateLogin CircuitBreaker: ‘validateLoginId-client’ is HALF_OPEN and does not permit further calls”

2. “Hay problemas de comunicación con el servidor. Por favor, inténtalo más tarde”

$!Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena

TE PUEDE INTERESAR: Por qué los bancos podrán bloquear transferencias desde enero de 2026

Es importante recordar que existen alternativas. Si una operación bancaria es urgente, los usuarios pueden recurrir a los cajeros automáticos.

