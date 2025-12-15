$!Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena

Durante la tarde de este 15 de diciembre, usuarios de Banamex reportaron una caída masiva en el sistema de la banca móvil.

DownDetector confirmó que el inicio de las fallas fue alrededor de las 10:00 horas, aunque las quejas presentaron su punto máximo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, Google Trends demuestra que usuarios consultaron en el buscador qué es lo que está ocurriendo con la app. Estas búsquedas se remiten a casi todos los estados de la República, sin embargo, las zonas que más se vieron afectadas, son: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Tabasco, Veracruz y Puebla.