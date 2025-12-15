Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena
Los reportes de la falla masiva indican que los usuarios tienen dificultades al iniciar sesión. Representantes de Banamex ya confirmaron que el sistema se encuentra intermitente
Durante la tarde de este 15 de diciembre, usuarios de Banamex reportaron una caída masiva en el sistema de la banca móvil.
DownDetector confirmó que el inicio de las fallas fue alrededor de las 10:00 horas, aunque las quejas presentaron su punto máximo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
Por su parte, Google Trends demuestra que usuarios consultaron en el buscador qué es lo que está ocurriendo con la app. Estas búsquedas se remiten a casi todos los estados de la República, sin embargo, las zonas que más se vieron afectadas, son: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Tabasco, Veracruz y Puebla.
BANAMEX CONFIRMA FALLA MASIVA: BLOOMERG
De acuerdo con Bloomerg, representantes de Banamex explicaron que el sistema se encuentra en constante intermitencia. En este caso, si el usuario logra acceder, puede realizar las operaciones con normalidad.
“Daremos a conocer cuando se normalice el servicio”, citó el referido medio de comunicación.
Asimismo, se recordó que esta caída es la segunda durante el mes, ya que “El pasado sábado 6 de diciembre, usuarios reportaron problemas para realizar operaciones con sus tarjetas de débito”.
ESTOS SON LOS ERRORES MÁS RECURRENTES
DownDetector también informó que el 64 por ciento de los errores son al iniciar sesión y un 28 por ciento en las operaciones generales de banca móvil.
Entre los mensajes de error compartidos por usuarios en redes sociales, se encuentran los siguientes:
1. “validateLogin CircuitBreaker: ‘validateLoginId-client’ is HALF_OPEN and does not permit further calls”
2. “Hay problemas de comunicación con el servidor. Por favor, inténtalo más tarde”
Es importante recordar que existen alternativas. Si una operación bancaria es urgente, los usuarios pueden recurrir a los cajeros automáticos.