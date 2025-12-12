Razón por la que bancos podrían bloquear transferencias a partir del 1 de enero de 2026

Desde hace unos meses, se ha implementado nuevas directrices tecnológicas y regulatorias en el sistema bancario mexicano que tienen impacto directo en el que los usuarios mexicanos realizan sus operaciones financieras cotidianas.

¿Cómo se realizan estas nuevas medidas de seguridad? Como ya lo hemos reportado, con el fin de reforzar la seguridad en las transacciones digitales y limitar la exposición al fraude financiero, se han realizado cambios como el Monto Transaccional del Usuario (MTU), además de la regulación y prevención del fraude.

Por lo que con la implementación del MTU, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) afirmó que es para “empoderar a la población y protegerla del robo de identidad”.

¿LOS BANCOS PUEDEN FRENAR TRANSFERENCIAS?

A partir del primer día de enero de 2026, todas las transferencias que superen el MTU establecido estarán sujetas a bloqueo o por una validación adicional por parte de la institución financiera.

Cabe destacar que, tras la entrada en vigor definitiva del MTU en octubre de 2025, permitió que los bancos habilitaran la función y que los clientes ajustaran su propio límite de transferencia mensuales desde su aplicación.

Es decir, el MTU es obligatorio en cada uno de los usuarios y su aplicación estará estrictamente supervisada; los clientes deben prestar atención a los límites configurados para evitar contratiempos y retrasos en movimientos digitales.

Las operaciones bancarias sujetas al monto transaccional del usuario son: transferencias por banca por internet y banca móvil, pago de servicios por banca por internet y banca móvil y transferencias entre cuentas propias. Sin embargo, cuentan exentas las operaciones en sucursales bancarias y cajeros automáticos.