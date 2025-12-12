Razón por la que bancos podrían bloquear transferencias a partir del 1 de enero de 2026
Todas las transferencias que superen el MTU establecido estarán sujetas a bloqueo
Desde hace unos meses, se ha implementado nuevas directrices tecnológicas y regulatorias en el sistema bancario mexicano que tienen impacto directo en el que los usuarios mexicanos realizan sus operaciones financieras cotidianas.
¿Cómo se realizan estas nuevas medidas de seguridad? Como ya lo hemos reportado, con el fin de reforzar la seguridad en las transacciones digitales y limitar la exposición al fraude financiero, se han realizado cambios como el Monto Transaccional del Usuario (MTU), además de la regulación y prevención del fraude.
Por lo que con la implementación del MTU, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) afirmó que es para “empoderar a la población y protegerla del robo de identidad”.
¿LOS BANCOS PUEDEN FRENAR TRANSFERENCIAS?
A partir del primer día de enero de 2026, todas las transferencias que superen el MTU establecido estarán sujetas a bloqueo o por una validación adicional por parte de la institución financiera.
Cabe destacar que, tras la entrada en vigor definitiva del MTU en octubre de 2025, permitió que los bancos habilitaran la función y que los clientes ajustaran su propio límite de transferencia mensuales desde su aplicación.
Es decir, el MTU es obligatorio en cada uno de los usuarios y su aplicación estará estrictamente supervisada; los clientes deben prestar atención a los límites configurados para evitar contratiempos y retrasos en movimientos digitales.
Las operaciones bancarias sujetas al monto transaccional del usuario son: transferencias por banca por internet y banca móvil, pago de servicios por banca por internet y banca móvil y transferencias entre cuentas propias. Sin embargo, cuentan exentas las operaciones en sucursales bancarias y cajeros automáticos.
CUENTAS QUE QUEDAN EXENTAS
De acuerdo con lo establecido por el Diario Oficial de la Federación (DOF), las cuentas bancarias “de nivel 1” y los productos derivados de estas no estarán sujetos al nuevo esquema de límites personalizados.
Dichas cuentas están especialmente orientadas a usuarios que buscan realizar operaciones simples y requisitos mínimos, resultan idóneas para ahorrar o recibir depósitos modestos de manera ágil. Su diseño evita procedimientos burocráticos complejos y tampoco exig comisiones por apertura o manejo de cuenta, lo que las vuelve atractivas para jóvenes o personas sin historial bancario previo.
Cabe destacar que estas cuentas ya poseen tope específico en cuanto al monto que pueden recibir cada mes y, por definición, queda fuera de los requisitos del Monto Transaccional del Usuario, apuntando a minimizar su uso en transferencias.
¿QUÉ ES EL MTU Y CÓMO FUNCIONA?
El Monto Transaccional de Usuario (MTU) es un mecanismo de seguridad que consiste en establecer un límite de transferencia diaria o mensual que cada cliente fijará en su cuenta digital. Dicho monto funcionará como un control adicional para evitar movimientos no autorizados en caso de robo o extravío de dispositivos móviles vinculados con aplicaciones bancarias.
En términos prácticos, se trata de un tope máximo que los usuarios definirán en sus cuentas para transferencias electrónicas. Este monto puede modificarse en cualquier momento, aunque solo será posible hacerlo mediante autenticación reforzada, como contraseñas o métodos biométricos.
El MTU no es un monto fijo impuesto por los bancos, sino un límite que cada usuario establecerá de acuerdo con sus propios hábitos financieros. Por ejemplo:
• Si un cliente fija su MTU en 10 mil pesos, cualquier operación por debajo de esa cifra se procesará automáticamente.
• En caso de que intente realizar una transferencia mayor al límite definido, deberá modificarlo manualmente en la aplicación de su banco.
Esta flexibilidad permite que cada persona tenga un control más ajustado de sus operaciones y reduzca riesgos ante movimientos sospechosos.
¿CÓMO CONFIGURAR EL MTU EN LAS APPS BANCARIAS?
HSBC
• Transferir y pagar
• Editar límite por transferencia
• Ajustar monto
BBVA
• Menú
• Configuración
• Límites de operaciones
Santander
• Menú
• Administración de mis cuentas
• Configuración límite importe
Banorte
• Menú
• Ajustes generales
• Modificar límite de tarjeta
Banamex
• Detalle de cuenta
• Límite de transacción
• Editar monto
¿PUEDO CAMBIAR EL MTU DESPUÉS DE CONFIGURARLO?
La respuesta es sí. Este proceso es gratuito, inmediato y seguro, y puedes hacerlo cuantas veces lo requieras desde tu banca móvil o directamente en sucursal. Además, si una transferencia es bloqueada por superar el límite, el sistema te notificará y te dará la opción de ajustar el monto en ese momento.
BENEFICIOS DEL NUEVO ESQUEMA
Con el MTU, los usuarios ganan un nivel adicional de protección. Entre los beneficios destacan:
• Mayor seguridad en transferencias electrónicas.
• Posibilidad de personalizar el límite según el uso individual.
• Disminución de riesgos en caso de fraudes digitales o robo de contraseñas.
• Flexibilidad para modificar el límite en cualquier momento desde la app bancaria.
De esta manera, el MTU se convierte en un aliado clave para quienes mueven dinero a través de SPEI, CoDi o Dimo.
¿QUÉ PASA SI NO CONFIGURAS EL MTU EN TU CUENTA BANCARIA?
En caso de que un cliente no configure su MTU, el banco asignará de manera automática un límite equivalente a 1,500 Unidades de Inversión (UDIS), lo que representa aproximadamente 12,800 pesos.
Este monto servirá como parámetro inicial para proteger las cuentas de los usuarios. No obstante, las operaciones que rebasen dicho límite quedarán sujetas a autenticaciones adicionales o, en su defecto, serán bloqueadas de manera preventiva.
La CNBV explicó que la finalidad del MTU es reducir los riesgos de fraudes, prevenir delitos como el lavado de dinero y mejorar los esquemas de protección en la banca digital.
Si bien la disposición no contempla sanciones para los cuentahabientes que no configuren el límite, sí establece que las transacciones por arriba del monto fijado, ya sea por el usuario o por defecto, no podrán completarse sin un proceso de verificación adicional.
FECHAS CLAVES
- 30 de septiembre de 2025: Fecha límite para que los usuarios establezcan su límite personalizado;
- 1 de octubre de 2025: Entra en funcionamiento el MTU;
- 1 de enero de 2026: La regulación se vuelve obligatoria y las operaciones que superen el MTU podrán bloquearse automáticamente si no se realiza una autenticación adicional.