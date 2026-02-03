Va a Sinaloa militar experto en operaciones anticrímenes

El General Héctor Ávila Alcocer, ex agregado militar en Washington y con Maestría en Análisis Estratégico en el Colegio de Guerra del Ejército de EU, fue designado comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa, entidad que atraviesa por una violencia inusitada incluso contra políticos y mandos policiales.

Ávila ya estuvo en Sinaloa en 2021 como comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, donde combatió a las células criminales del Cártel de Sinaloa.

Ahora regresa al estado con otro escenario, principalmente de ataques y emboscadas a plena luz del día.

Considerado un mando que conoce las preocupaciones de Estados Unidos en materia de narcotráfico, Ávila tendrá control de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, y de la Décima Zona Militar, en Durango, ambos estados clave en la estrategia de contención de las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.

El General es oficial de Artillería, egresado del Heroico Colegio Militar en 1983, y ha sido comandante de diversos mandos territoriales.

También fue parte de áreas de planeación y formación castrense.

Apenas estrenó el grado de Divisionario, pues en noviembre de 2025 fue ascendido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ha dirigido la Escuela Superior de Guerra y tomado cursos de alto nivel, como el Avanzado para Oficiales de Artillería de Campaña en Fort Sill, Oklahoma, y el de Análisis Estratégico en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.