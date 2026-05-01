Van la UNODC y Airbnb contra la trata de personas en México durante el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO-La plataforma de hospedaje Airbnb y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dieron a conocer el lanzamiento de un paquete de herramientas que están dirigidas tanto a anfitriones como a viajeros, con el objetivo de prevenir la trata de personas en el turismo que vendrá a México por el Mundial de Fútbol 2026, señala un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la UNODC México. Este anuncio, precisa el comunicado, se realizó durante el Foro de Alto Nivel “Foro Alto Nivel vs la Trata en el Mundial 2026”, siente este un espacio de diálogo que congregó a representantes del sector público, privado, organismos internacionales, sociedad civil y academia, con el fin de “fortalecer la coordinación institucional frente a los retos asociados a eventos de gran escala, orientadas a identificar señales de alerta y promover conductas seguras”, destalla el comunicado.

“En contextos de alta movilidad, como destinos turísticos y eventos masivos, resulta fundamental reforzar las acciones de prevención, sensibilización y respuesta sobre el potencial riesgo de situaciones de trata de personas”, resalta la UNODC. Lo que se busca con esta iniciativa es brindar herramientas para que favorezcan la detección de señales de alerta y reportar posibles riesgos, con el objetivo de prevenir la trata de personas en eventos masivos en donde hay una alta movilidad turística. Entre las herramientas que fueron presentadas, se encuentran un ‘Manual del Buen Anfitrión’ en el que se ofrecen “recomendaciones para identificar señales de alerta y actuar de manera responsable” , un ‘Manual del Buen Visitante’ con el se promueven que los “conductas seguras y responsables durante las estancias” y una serie de cápsulas informativas que están dirigidas tanto a los anfitriones como a los huéspedes entorno a la trata de personas, la identificación de riesgos y cómo hacer un reporte de posibles casos.

Las herramientas están encauzadas en la identificación temprana y en la denuncia de posibles casos; son parte de una estrategia integral en la que se incluye la capacitación, además de campañas de sensibilización y la coordinación con autoridades, mismas que están alineada con la iniciativa global Corazón Azul de la UNODC. Jorge Balderrama, quien es e Director de Asuntos Públicos para México, Centroamérica y el Caribe en Airbnb explicó que “de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Airbnb estamos impulsando de forma proactiva herramientas informativas y de sensibilización que ayudan a anfitriones y huéspedes a identificar posibles riesgos y actuar de manera informada, contribuyendo a promover entornos más seguros para visitantes y comunidades”.

Por su parte, Nayely Sánchez, quien es la yitular de programas de UNODC, detalló que “la prevención de la trata de personas requiere esfuerzos coordinados y sostenidos. Iniciativas como esta alianza permiten acercar información, fortalecer capacidades y generar conciencia en sectores clave como el turismo, especialmente en contextos de alta afluencia de personas”. AUMENTA LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y MENORES EN TORNEOS DEPORTIVOS En base a Estudios de la ONU la violencia en contra menores y mujeres comúnmente se incrementa hasta en un 30 % en torneos deportivos en donde hay una gran afluencia de personas, como es el caso del Mundial de Fútbol. El Gobierno mexicano calcula el arribo al país de más de 5.5 millones de turistas internacionales durante el marco del Mundial 2026, que este año es organizado por México, Estados Unidos y Canadá y que se llevará acabo del 11 de junio al 19 de julio.

La Ciudad de México, que es la capital del país, se realizará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, por lo que las autoridades vaticinan la llegada de alrededor de 5 millones de personas durante todo el torneo. Por último, Airbnb calcula que habrá una derrama adicional de 345 millones de dólares durante los 39 días que dura el Mundial, además de la generación de 13 mil empleos adicionales en la Ciudad de México relacionados con la actividad en su plataforma, estos datos según un estudio realizado con Deloitte. Con información de la Agencia de Noticias EFE y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sede México.

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