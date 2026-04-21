Mundo Vanguardia: la cobertura del Mundial 2026 desde Saltillo y el norte de México

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Fútbol
/ 21 abril 2026
    Mundo Vanguardia: la cobertura del Mundial 2026 desde Saltillo y el norte de México
    Con 104 partidos y tres países sede, el Mundial 2026 será seguido desde lo local a través de contenidos especiales, análisis y reportajes. FOTO: VANGUARDIA MX

Vanguardia presenta Mundo Vanguardia, una cobertura especial del Mundial de la FIFA 2026 con enfoque local y regional. Suplementos, videos, podcast y reportajes contarán cómo se vive en el norte del país este evento histórico.

A 50 días de que el balón comience a rodar en la Copa del Mundo de 2026, esta casa editorial presenta Mundo Vanguardia, una cobertura editorial diseñada para acompañar, y explicar, el fenómeno futbolístico más grande del planeta desde una mirada local, crítica y particularmente conectada con el norte del país.

No hablamos de un especial más. Esta es una apuesta periodística que reconoce el peso histórico de este Mundial; el tercero organizado por México y el primero compartido con Estados Unidos y Canadá.

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Una justa inédita que se jugará durante 39 días, con 104 partidos y una dimensión global que transformará ciudades, economías y conversaciones. En ese mapa, el norte de México no es periferia, es protagonista.

Mundo Vanguardia parte de esa premisa. Contar cómo se vive el Mundial desde aquí, desde las calles, las casas, los estadios y las pantallas del norte. Desde la identidad futbolera que se construye en comunidad, pero también desde las tensiones, expectativas y contradicciones que implica desde la logística y la economía albergar, otra vez, un evento de esta magnitud.

La cobertura se desplegará en distintos formatos y plataformas, con contenidos pensados para acompañar y guiar al público antes, durante y después del torneo. También buscará abrir espacios de interacción y participación con la audiencia; columnas de análisis; galerías fotográficas; entrevistas con protagonistas y voces locales; así como reportajes especiales que pondrán lupa en las historias que suelen quedar fuera del marcador. A esto se suman dinámicas con la audiencia como trivias, premios y contenidos participativos que buscan hacer del lector un actor dentro de la experiencia.

El enfoque no se limita a la cancha. Mundo Vanguardia también mirará el contexto, la infraestructura, el impacto social, la derrama económica y la forma en que este Mundial reconfigura la relación del país con el futbol y con el mundo.

La invitación es clara. Seguir de cerca cada jugada, cada historia y cada ángulo a través de Vanguardia, en su sitio web, redes sociales y edición impresa. Estar ahí, desde el primer silbatazo hasta la final. Acompañar a la Selección Mexicana y a las demás selecciones en su búsqueda por el campeonato, pero también entender qué significa, realmente, vivir un Mundial desde casa.

Hoy, con la presentación del logo oficial de Vanguardia para esta cobertura, arranca formalmente Mundo Vanguardia. Una ventana para mirar el Mundial, y para mirarnos a nosotros mismos en él.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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