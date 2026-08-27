Vania Pérez exige la salida de Enrique Inzunza del Senado a través de recolección de firmas en Change.org

A través de su red social X, Vania Pérez, activista anticorrupción, busca impulsar la salida de Enrique Inzunza del senado a través de una campaña de recolección de firmas en el sitio web Change.org.

Fue a través de su cuenta de X que la activista anticorrupción, Vania Pérez, ha comenzado a impulsar una campaña de recolección de firmas para la salida del senador sinaloense, Enrique Inzunza.

En la causa de su campaña aclara que “la representación popular no puede convertirse en un refugio frente a la Justicia”, y que “como ciudadanos, nos preocupamos profundamente cuando aquellos que hemos elegido para representarnos parecen utilizar sus posiciones para evitar rendir cuentas”, agrega.

Dentro de la misma petición aclara que se exige la salida inmediata del senador y que se someta a las investigaciones pertinentes sin la protección del fuero político. Además reitera el caso de escrutinio de investigaciones bajo el que está Inzunza en México y Estados Unidos.

¿QUIÈN ES VANIA PÈREZ?

Activista anticorrupción y política mexicana, es reconocida principalmente por haber sido presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo cargo terminó a finales de enero de 2026.

