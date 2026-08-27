Balaceras y enfrentamientos se registran en Sinaloa pese a despliegue militar

CULIACÁN, SIN.- Una serie de balaceras y presuntos enfrentamientos armados en la periferia de Escuinapa, Sinaloa, provocaron el resguardo de familias en sus hogares y el cierre preventivo de comercios en la cabecera municipal, pese al despliegue militar en la entidad. Las ráfagas de arma de fuego ocurridas este jueves en el sur de la entidad desafiaron la presencia de las Fuerzas Armadas, a solo dos días de que el Gobierno Federal reforzara la zona con el despliegue de mil 300 militares en el municipio vecino de Mazatlán, ubicado a solo una hora de trayecto por carretera.

Los reportes ciudadanos sobre el uso de armas de alto poder comenzaron después de las 10:00 horas en sectores como la colonia Santa Lucía, la calle Francisco I. Madero y las inmediaciones de la vía del tren, así como en la salida sur hacia la comunidad de Los Sábalos. CONFIRMA SSPE DESPLIEGUE DE OPERATIVO COORDINADO A través de redes sociales, pobladores y agrupaciones locales difundieron audios y videos donde se escuchan detonaciones prolongadas, y solicitaron a la ciudadanía evitar traslados innecesarios y resguardarse ante el riesgo de quedar en medio de los intercambios de disparos. “Cuidémonos entre todos. Mantengamos comunicación con nuestras familias y, sobre todo, actuemos con prudencia. Escuinapa está viviendo momentos muy difíciles”, posteó la organización feminista Orquídeas Moradas.

Ante la alerta social, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó el despliegue de un operativo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno. “La SSP Sinaloa informa que este 27 de agosto de 2026, ante los hechos registrados en la cabecera municipal de Escuinapa, elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran en el lugar y mantienen la situación bajo control”, publicó la dependencia estatal pasando las 13:00 horas de este jueves. ALCALDE LLAMA A MANTENER LA CALMA ANTE ATAQUES ARMADOS Dicha Secretaría aseguró la continuidad de patrullajes disuasivos en el área urbana sin que de momento se reporten de forma oficial personas lesionadas o fallecidas Abordado por periodistas locales, el Alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental (PT), aseguró que no contaba con un informe ministerial detallado sobre los enfrentamientos, y llamó a mantener la calma, mientras comercios del primer cuadro e instituciones educativas optaron por suspender sus actividades de manera preventiva. La escalada violenta en este corredor sureño ocurre a 48 horas de que la Secretaría de la Defensa Nacional movilizara mil 300 efectivos por vía aérea y terrestre hacia Mazatlán para contener la pugna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, despliegue que se suma a los mil 500 agentes de la Secretaría de Marina asignados al puerto.

La proximidad de Escuinapa con dicho puerto turístico mantiene bajo supervisión preventiva las carreteras que conectan con el sur del estado.