Vecinos del Estadio Azteca necesitarán su INE para entrar a sus hogares por México-Portugal

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México
/ 26 marzo 2026
    Vecinos del Estadio Azteca necesitarán su INE para entrar a sus hogares por México-Portugal
    A dos días de que se lleve a cabo el juego amistoso entre México y Portugal, continúan los últimos preparativos afuera del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca. Cuarto oscuro | Graciela López Herrera

Las vialidades, a un kilómetro del Estadio Azteca, estarán cerradas y el ingreso al sitio será a pie o por transporte público

El 26 de marzo se reportó que los residentes de las proximidades del Estadio Azteca, en la alcaldía de Coyoacán, tendrán que identificarse para acceder a sus viviendas.

Se detalló que para el sábado 28 de marzo, a los vecinos del Estadio Azteca se les pedirá que comprueben su domicilio, a causa del partido México-Portugal. La medida cautelar será implementada para filtrar a quienes habiten en la zona y puedan movilizarse con su vehículo.

Para el evento deportivo, se han preparado medidas de restricción para el flujo vehicular que no sea proveniente de la colonia aledaña al Estadio Azteca. Para acceder por la zona y poder arribar a sus respectivos hogares, los vecinos deberán mostrar su INE o un comprobante de domicilio a las autoridades que estén desplegadas en la zona.

Se contemplan cierres viales a un kilómetro del perímetro del Estadio Azteca. Por ello, se estiman cierres en el norte, avenida Santa Úrsula; al sur, Anillo Periférico; al poniente, avenida del Imán y Gran Sur; y al oriente, Calzada de Tlalpan.

La medida fue anunciada por la misma alcaldía de Coyoacán. Desde sus redes sociales, la administración municipal informó que la medida aplicará en la zona denominada ‘primera milla’, o polígono de control alrededor del estadio. Se agregó que las autoridades tendrán en consideración si para los partidos de la Copa Mundial deberán entregar tarjetones a los residentes de las colonias aledañas al Coloso de Santa Úrsula.

Para el partido de México-Portugal, no se podrá ingresar por vehículo particular, ya que el estacionamiento no estará habilitado, tras no haberse concluido la remodelación del inmueble. Las autoridades han especificado que se podrá ingresar por transporte público o a pie.

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Habrá estacionamientos remotos, autorizados por el gobierno de la CDMX, en el Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso. Cada uno de estos espacios tendrá el servicio de transporte directo al Estadio Azteca.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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