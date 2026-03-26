Vecinos del Estadio Azteca necesitarán su INE para entrar a sus hogares por México-Portugal

El 26 de marzo se reportó que los residentes de las proximidades del Estadio Azteca, en la alcaldía de Coyoacán, tendrán que identificarse para acceder a sus viviendas.

Se detalló que para el sábado 28 de marzo, a los vecinos del Estadio Azteca se les pedirá que comprueben su domicilio, a causa del partido México-Portugal. La medida cautelar será implementada para filtrar a quienes habiten en la zona y puedan movilizarse con su vehículo.

Para el evento deportivo, se han preparado medidas de restricción para el flujo vehicular que no sea proveniente de la colonia aledaña al Estadio Azteca. Para acceder por la zona y poder arribar a sus respectivos hogares, los vecinos deberán mostrar su INE o un comprobante de domicilio a las autoridades que estén desplegadas en la zona.

Se contemplan cierres viales a un kilómetro del perímetro del Estadio Azteca. Por ello, se estiman cierres en el norte, avenida Santa Úrsula; al sur, Anillo Periférico; al poniente, avenida del Imán y Gran Sur; y al oriente, Calzada de Tlalpan.

La medida fue anunciada por la misma alcaldía de Coyoacán. Desde sus redes sociales, la administración municipal informó que la medida aplicará en la zona denominada ‘primera milla’, o polígono de control alrededor del estadio. Se agregó que las autoridades tendrán en consideración si para los partidos de la Copa Mundial deberán entregar tarjetones a los residentes de las colonias aledañas al Coloso de Santa Úrsula.