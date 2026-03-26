¿Vas al México vs Portugal? Estadio Banorte se queda sin estacionamiento: Así puedes llegar

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Fútbol
/ 26 marzo 2026
    ¿Vas al México vs Portugal? Estadio Banorte se queda sin estacionamiento: Así puedes llegar
    Aficionados que asistirán al México vs Portugal deberán llegar al Estadio Banorte en transporte público o rutas especiales, ya que el inmueble no contará con estacionamiento para autos particulares en la CDMX. FOTO: ESPECIAL

El partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte se jugará sin acceso a estacionamiento para autos particulares, por lo que la CDMX activó un operativo con rutas especiales, estacionamientos remotos, transporte público extendido y accesos peatonales controlados

El regreso de la Selección Mexicana al Estadio Banorte traerá una prueba importante rumbo al Mundial 2026, no solo dentro de la cancha, sino también en la logística de acceso al inmueble. Para el amistoso ante Portugal, las autoridades capitalinas confirmaron que no habrá estacionamiento para el público general, por lo que los aficionados deberán planear con anticipación su llegada al antiguo Azteca.

La medida forma parte del operativo especial de movilidad y seguridad diseñado para la reapertura del estadio. De acuerdo con los reportes publicados previo al encuentro, el acceso vehicular quedará restringido y la llegada al inmueble será principalmente a pie, una vez que los asistentes arriben desde rutas de transporte público, puntos de ascenso autorizados o esquemas de traslado remoto.

Uno de los ejes del plan será el sistema Park & Ride, con estacionamientos remotos en distintos puntos de la capital. Entre las ubicaciones difundidas se encuentran Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Parque Ecológico Xochimilco, desde donde saldrán unidades hacia el estadio sin costo para este partido.

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Además, se habilitará un esquema adicional de transporte con salidas frecuentes desde bases como Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Polanco, Reforma, Hidalgo e Izazaga.

Estas rutas conectarán con estaciones del Metro, Trolebús y Metrobús, con llegada a Avenida Santa Úrsula o al CETRAM Huipulco, puntos clave para el acceso peatonal al inmueble.

El dispositivo también contempla horario extendido hasta la 1:00 de la mañana del domingo 29 de marzo en sistemas como Metro, Metrobús y Tren Ligero.

En paralelo, habrá servicio especial del Tren Ligero desde Tasqueña y rutas directas de trolebús desde Perisur, Tasqueña y Universidad, con el objetivo de repartir la carga de asistentes y reducir la presión en la zona sur de la ciudad.

En el perímetro del estadio también habrá afectaciones viales. Las publicaciones sobre el operativo señalan cierres y desvíos en Avenida Santa Úrsula, Anillo Periférico en su tramo sur, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y la zona de Gran Sur, por lo que incluso quienes no asistirán al partido deberán considerar rutas alternas en esa área de la CDMX.

Para entrar al partido, el acceso será estrictamente peatonal y controlado. Las entradas principales se concentrarán desde Santa Úrsula o Avenida del Imán hacia las puertas 3 y 8, además del ingreso por Calzada de Tlalpan y CETRAM Huipulco.

Con ello, el México vs Portugal se convertirá en un ensayo de movilidad a gran escala para la capital de cara a la Copa del Mundo de 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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