Vehículo irrumpe en desfile de Día de Muertos en Moroleón y embiste a espectadores; hay cinco lesionados

Un vehículo tipo sedán ingresó de manera irregular al desfile Maturé, realizado con motivo del Día de Muertos en el centro de Moroleón, Guanajuato, luego de que su conductor presuntamente burlara cintas, conos y otros señalamientos colocados para el cierre de calles, informaron autoridades locales. El incidente ocurrió cuando el automóvil avanzó hacia la zona acordonada, perdió el control e impactó contra la banqueta, donde se encontraban espectadores en espera del paso de los contingentes.

CINCO PERSONAS RESULTAN HERIDAS DURANTE DESFILE DE DÍA DE MUERTOS EN MOROLEÓN Como resultado, cinco personas resultaron lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, una de ellas presentó fractura en la clavícula, mientras que el resto registró golpes y contusiones leves. No se reportaron menores de edad entre los afectados. Fernando Sánchez, hermano de la alcaldesa Alma Denisse Sánchez Barragán, señaló que el contingente aún no llegaba a la calle Morelos al momento del percance. En imágenes difundidas en redes sociales se observa el vehículo sobre la acera y el momento en que elementos de la Policía Municipal aseguran al presunto responsable, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público.

PROTECCIÓN CIVIL BRINDÓ ATENCIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS Personal de Protección Civil arribó al sitio en motocicletas para brindar primeros auxilios a las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. Fernando Sánchez acudió al lugar de atención y, a través de una transmisión en vivo, pidió que se esclarezcan los hechos.