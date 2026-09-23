Velasco llama “retrógrados” a sus críticos; Krauze pide responder a Trump “con dignidad”

El canciller Roberto Velasco respondió a las críticas del historiador Enrique Krauze por su participación en una reunión del Grupo Núcleo LGBTI de Naciones Unidas , en el marco de las actividades de la Asamblea General de la ONU.

El intercambio ocurrió después de que Krauze cuestionara la participación del funcionario en el encuentro y posteriormente pidiera que México respondiera “con dignidad” a los señalamientos realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿QUÉ DIJO ENRIQUE KRAUZE SOBRE ROBERTO VELASCO?

Krauze criticó que Velasco participara en la reunión del Grupo Núcleo LGBTI de Naciones Unidas, espacio que México copreside junto con Noruega.

El historiador calificó la participación como “el punto más bajo de la diplomacia mexicana, en 200 años de historia” y cuestionó que se abordaran los derechos de las minorías sexuales mientras, desde su perspectiva, no se atendían otros problemas.

Posteriormente, escribió que el viernes México debería responder “con dignidad” a Trump, luego de que el mandatario estadounidense señalara a México durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

VELASCO RESPONDE A LAS CRÍTICAS

Ante los cuestionamientos, Roberto Velasco defendió la participación de México en el encuentro sobre derechos de la comunidad LGBTI.

El canciller afirmó que la libertad, la no discriminación, la igualdad, la dignidad de las personas y la aceptación de la diversidad forman parte del diálogo internacional sobre derechos humanos.

En su respuesta, calificó como “retrógrados” a quienes consideran que defender esos principios representa un punto bajo para la diplomacia mexicana.

¿CUÁNDO PARTICIPÓ VELASCO EN EL FORO LGBTI?

La reunión del Grupo Núcleo LGBTI de Naciones Unidas ocurrió el lunes 21 de septiembre, un día antes del discurso de Donald Trump ante la Asamblea General.

La aclaración es relevante debido a que en redes sociales surgieron versiones que relacionaban directamente la participación de Velasco en el foro con las declaraciones posteriores del presidente estadounidense sobre México.

Velasco también recordó que su participación en el Debate General de la Asamblea General de la ONU está prevista para el viernes 25 de septiembre.

MÉXICO BUSCA FORTALECER RELACIÓN CON PAÍSES BAJOS

Durante su estancia en Nueva York, el canciller también informó sobre una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen.