Venden esquema de suplantación de identidad para los exámenes de ingreso para la UNAM y al IPN

Aunque la próxima convocatoria de ingreso a licenciatura de la UNAM se prevé para enero de 2027 y faltan varios meses para que inicie formalmente el proceso de selección, en redes sociales ya circulan ofertas que prometen asegurar un lugar mediante presuntos esquemas de suplantación de identidad en los exámenes en línea.

Entre 10 y 26 mil pesos es el precio que cobran personas que ofrecen presentar, en lugar de un aspirante, exámenes de admisión para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) o incluso al bachillerato.

La oferta no se realiza en grupos cerrados ni a través de contactos reservados, se encuentra abiertamente en Marketplace, donde un usuario que promociona ayuda para exámenes de ingreso explicó a estos reporteros, que se hicieron pasar por aspirantes a licenciatura, el método que utiliza: acudir al domicilio del estudiante, instalar su propio equipo tecnológico y resolver la evaluación mientras el sustentante permanece frente a la cámara aparentando que realiza la prueba.

”Yo llego a tu domicilio y monto todo mi equipo; tú sólo tendrás que fingir que haces el examen mientras yo lo resuelvo por ti”, aseguró el vendedor, quien además pidió que el aspirante “pusiera de su parte” para que durante la vigilancia remota pareciera que efectivamente estaba contestando el examen.

La conversación derivó rápidamente en una negociación comercial. El hombre explicó que el costo varía según la institución, la carrera y el lugar donde se presente la evaluación.

Para el caso planteado por la reportera, interesada en estudiar Medicina, señaló que el pago, 26 mil pesos, se realizaría el mismo día del examen.

Cuando se le preguntó si el ingreso estaba garantizado, respondió que no podía ofrecer una certeza absoluta, pero aseguró que nunca había tenido problemas y ofreció devolver el dinero o buscar “otras opciones” en caso de que el aspirante no obtuviera un lugar.

Incluso, planteó descuentos. Los reporteros expresaron que también estaban interesados en contratar el servicio para un hermano que buscaba ingresar a la Prepa 2; el vendedor respondió que podía reducir el precio si ambos casos se contrataban juntos, aunque condicionó la rebaja a la entrega de un anticipo y a que el pago se realizara en efectivo.

Pero no es la única modalidad que se ofrece. En otro anuncio localizado por EL UNIVERSAL, un usuario asegura contar con “el mayor número de aciertos” para lograr el ingreso en el primer intento y promete resultados sin necesidad de tomar “cursos tediosos” ni clases en línea.

“Somos expertos en esto, 100% garantizado. Tenemos 5 años de experiencia”, señala la publicación.

A diferencia del esquema en el que una persona acude al domicilio para resolver directamente la prueba, esta oferta plantea una operación coordinada entre el aspirante, un acompañante y un grupo externo encargado de contestar las preguntas en tiempo real durante el examen.

El vendedor sostiene que el servicio consiste en la “resolución total del examen” y que para ello es indispensable que el sustentante cuente con una persona de absoluta confianza.

Según las instrucciones enviadas a los reporteros, esa persona debe permanecer fuera del campo de visión de la cámara utilizada para la supervisión remota.

Su función sería fotografiar cada una de las preguntas y enviarlas a un grupo de mensajería donde presuntamente especialistas las resolverían para devolver la respuesta correcta.

El mensaje detalla que el acompañante debe colocarse en una posición donde no pueda ser detectado por el sistema de vigilancia, evitar cualquier ruido y tomar imágenes rápidas y nítidas de las preguntas.

“La persona tiene que pararse en una posición donde la cámara no lo vea”, indica el texto.

También advierte que si las fotografías no son claras no podrán resolver los reactivos en el tiempo disponible.

La explicación incluye una descripción minuciosa del procedimiento. El aspirante debe permanecer frente a la computadora aparentando que trabaja por sí mismo mientras otra persona toma fotografías de cada reactivo.

Posteriormente, las imágenes serían enviadas a un grupo privado donde los integrantes del servicio analizarían las preguntas y devolverían la respuesta correcta identificada con el inciso correspondiente.

Los promotores incluso recomiendan ensayar previamente. Según el mensaje, la persona encargada de tomar las fotografías debe practicar para hacerlo con rapidez y precisión debido a que existe un límite de tiempo para resolver la evaluación.

También sugieren diseñar un mecanismo discreto para comunicar las respuestas al sustentante sin despertar sospechas durante el monitoreo.La oferta incluye instrucciones logísticas adicionales.

Los organizadores piden verificar que todos los dispositivos electrónicos estén completamente cargados para evitar interrupciones durante la prueba y señalan que tanto el aspirante como su acompañante deben seguir estrictamente las indicaciones para evitar errores que puedan comprometer el procedimiento.

Como parte de la estrategia comercial, los responsables buscan generar confianza al asegurar que se trata de un grupo de profesionistas con experiencia previa en exámenes de alta demanda.

“Somos un grupo de personas ya experimentadas, todos titulados, y hemos presentado con éxito quedando en Medicina CU”, afirman en el mensaje enviado.

El costo de esta modalidad es considerablemente menor que el esquema de suplantación presencial.

Los vendedores fijan el precio en 10 mil pesos y solicitan que el pago se realice antes del examen, ya sea mediante transferencia o en efectivo.

Para reservar el servicio exigen un anticipo de 50% del monto total y establecen que el resto debe liquidarse antes de iniciar la evaluación.

Además, prometen acompañamiento permanente durante el proceso. Una vez realizado el anticipo, explican, el aspirante sería incorporado a un grupo privado donde recibiría instrucciones detalladas y enviaría las fotos de los reactivos para obtener las respuestas.

“No te preocupes, te vamos a explicar detalladamente cómo se tiene que realizar”, dice el mensaje.

La comunicación incluye una invitación a proporcionar nombre y número telefónico a fin de continuar el proceso de contratación.

El Dato

50% del costo total del examen es pedido como anticipo y el resto al terminar la prueba.