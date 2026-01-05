Venden Rosca de Reyes con figuras coleccionables de Stranger Things, en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El costo de este producto es de 575 sencilla y 750 rellena de Nutella y frutos rojos
Monterrey, Nuevo León.- A través de la Rosca de Reyes 2026 llegó a Nuevo León el Upside Down... El furor de la serie Stranger Things ahora se hizo presente en la celebración del Día de Reyes con la rosca que creó El Taller de los Caprichos.
“Nuestras Roscas de Reyes edición especial Stranger Things vienen con figuras coleccionables de Eleven, Will y Demogorgon”.
TE PUEDE INTERESAR: Stranger Things inspira roscas de Reyes en Saltillo
Las figuras del tradicional pan del Día de Reyes no son comestibles y no sustituyen al Niño Dios.
Además, la rosca especial está provista de un dado y a quien le caiga el número 5 se queda con las figuras que vienen en una bolsita.
El costo de este producto es de 575 sencilla y 750 rellena de Nutella y frutos rojos; sin embargo, debido a la gran demanda ya no es posible conseguirla ya que únicamente se vendía por pedido.