Venden Rosca de Reyes con figuras coleccionables de Stranger Things, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- A través de la Rosca de Reyes 2026 llegó a Nuevo León el Upside Down... El furor de la serie Stranger Things ahora se hizo presente en la celebración del Día de Reyes con la rosca que creó El Taller de los Caprichos.

“Nuestras Roscas de Reyes edición especial Stranger Things vienen con figuras coleccionables de Eleven, Will y Demogorgon”.

TE PUEDE INTERESAR: Stranger Things inspira roscas de Reyes en Saltillo

Las figuras del tradicional pan del Día de Reyes no son comestibles y no sustituyen al Niño Dios.