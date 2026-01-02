Stranger Things inspira roscas de Reyes en Saltillo

A pocos días de la celebración de Reyes, las roscas temáticas vuelven a ocupar un lugar destacado en la oferta de panaderías y pastelerías de Saltillo. Desde hace algunos años, además de la versión tradicional, los comercios locales han incorporado diseños inspirados en series, películas y personajes populares, una tendencia que se ha consolidado entre los consumidores.

Este 2026, tras el lanzamiento de los episodios finales de Stranger Things a finales de diciembre, la serie se convirtió en una de las principales referencias para las roscas de Reyes en la ciudad. Productores locales se sumaron a una tendencia que se replica a nivel nacional, con decoraciones que retoman elementos del Upside Down y de los personajes más reconocidos de la historia.

Amaranta Cakes, presentó en esta temporada una nueva propuesta inspirada en Stranger Things. La rosca incluye decoración en chocolate y galleta de mantequilla, con figuras de los personajes principales, la icónica escena de las luces con el abecedario, el waffle de Once y la presencia del Demogorgon. Se ofrecen en tamaños para cuatro y ocho personas, con precios que van de los 380 a los 590 pesos.

Asimismo, Amor Pastelería lanzó su edición especial de rosca de Stranger Things, elaborada con galleta de vainilla y chocolate, ate y nuez, además de imágenes comestibles de la serie. En ambos establecimientos, los pedidos estarán abiertos hasta el domingo 4 de enero y los detalles se difunden a través de sus redes sociales.

La oferta no se limita a esta serie. Como ocurre cada año, las pastelerías también presentan opciones inspiradas en otros universos y propuestas gourmet. Amaranta Cakes mantiene sus roscas de Star Wars, Pokémon y Harry Potter, y añadió una versión basada en la película Huntrix, que tuvo un gran éxito en 2025. Estas roscas incluyen figuras personalizadas de acuerdo con la temática elegida, además de los tradicionales muñecos.