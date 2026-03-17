Concluye contención de hidrocarburos en en Veracruz y Tabasco; limpieza avanza 85%

Dichos residuos han sido depositados en celdas de almacenamiento temporal habilitadas para su manejo adecuado; por lo que las labores de limpieza registran un avance general aproximado del 85%, con progresos diferenciados en cada zona.

En la zona se han desplegado 210 trabajadores para la recolección de 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo mediante operaciones de limpieza realizadas en Playa Barrillas con 40 toneladas, Playa Linda con 20 toneladas y Playa Jicacal con 30 toneladas, en el municipio de Coatzacoalcos; así como en la Laguna del Ostión con una tonelada, en el municipio de Pajapan.

Mientras tanto, en las Playa Barrillas, Playa Linda, Playa Jicacal, y en la Laguna del Ostión, de Veracruz, se han implementado acciones de contención mediante el uso de cordones oleofílicos para atender la presencia de iridiscencia en cuerpos de agua desde el 5 de marzo.

El reporte del 16 de marzo indicó que se recolectó 91 toneladas de residuos impregnados de hidrocarburos en las playas del Golfo de México, así como que se informó que se mantiene el 82% del avance en la limpieza general por lo que actualmente no se registra presencia de residuos en la zona del mar.

Se trata de acciones coordinadas por la Secretaría de Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex) para evitar una mayor dispersión del contaminante hacia el litoral.

Por medio de un comunicado en conjunto, el Gobierno Federal informó que concluyó las labores de contención y limpieza de playas en las costas de Veracruz y Tabasco , luego que se reportara el derrame de hidrocarburo que afectó las aguas del Golfo de México y generó la presencia de residuos en varios puntos.

Semar activó el 14 de marzo el Plan Local de Contingencias, mediante el cual se supervisan las labores de limpieza y monitoreo en playas de Veracruz y Tabasco, en el que participan también la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como comunidades locales.

Personal de Semarnat, Profepa, ASEA y Pemex realizó el 15 de marzo sobrevuelos de reconocimiento en las costas de Tabasco y Veracruz, con el objetivo de evaluar las condiciones del litoral y supervisar los trabajos de limpieza que se llevan a cabo. Mientras que en días previos, las autoridades federales han hecho recorridos terrestres en Barra de Tupilco y Arroyo Verde, en el municipio de Paraíso, Tabasco; así como en playas del Ejido Sinaloa, Ejido El Alacrán y Manatinero, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, donde continúan las labores de recolección y manejo de residuos.

En estas zonas recolectaron diversos volúmenes de residuos impregnados con hidrocarburo, destacando aproximadamente 80 metros cúbicos en el Ejido Sinaloa, 30 metros cúbicos en Arroyo Verde, 10 metros cúbicos en Manatinero y alrededor de una tonelada en el Ejido El Alacrán, además de las labores concluidas en Barra de Tupilco, donde los residuos fueron confinados para su disposición final.

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REALIZAN RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN

Petróleos Mexicanos informó que desde el primer momento en que se identificó la presencia de hidrocarburo en el Golfo de México se realizaron operaciones de prevención y contención mar adentro mediante embarcaciones especializadas, lo que permitió evitar mayor dispersión del contaminante hacia las costas.

Trabajos de saneamiento en playas, según lo informado, presentan avances importantes, por lo que las dependencias prevén que en los próximos días puedan concluirse, con el objetivo de que las zonas afectadas sean reabiertas a la población, antes de las vacaciones de Semana Santa. Aunado a que las instalaciones de Pemex en la región operan en condiciones normales, sin que se haya detectado afectación en plataformas, terminales o embarcaciones de la empresa.

De igual forma, personal de la Semarnat y de la Conanp realizó recorridos de verificación en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, sin que se detectara presencia de manchas de hidrocarburo en el mar ni en las playas. Además, se mantiene el monitoreo permanente en esta Área Natural Protegida (ANP) para evaluar las condiciones del ecosistema.

A la par, la ASEA ha realizado solicitudes de información a diversas empresas del sector hidrocarburos, con el objetivo de determinar si algún evento operativo pudo ocasionar el arribo de hidrocarburo detectado en la zona.

Profepa mantiene una presencia constante en las playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde ha realizado recorridos terrestres con el objetivo de constatar la existencia de hidrocarburos y los avances de recolección; así como recorridos marítimos, principalmente en Tabasco, en coordinación con personal de la Marina, Pemex, autoridades locales y comunidades. Los recorridos se han realizado en seis playas de Tabasco, seis de Veracruz y tres de Campeche.

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Autoridades federales también mantienen recorridos de verificación, monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para identificar la posible fuente del contaminante.

Una vez detectado el origen del hidrocarburo, se procederá conforme a la legislación ambiental vigente para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño ambiental.

CONTAMINACIÓN DE PLAYAS POR HIDROCARBUROS

El 10 de marzo se reportó que 39 localidades de Veracruz y Tabasco han sido afectadas por un presunto derrame de hidrocarburos en las aguas del golfo de México.

Ante las denuncias de los respectivos gobiernos municipales, la paraestatal de Pemex no logró identificar el punto exacto de la fuga, y según la organización Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, las autoridades omitieron el apoyo a los habitantes para limpiar las playas y los mares que han sido afectados por el derrame.

A principios de marzo, comunidades indígenas, cooperativas pesqueras y organizaciones ambientalistas denunciaron la presencia de chapopote (material derivado del petróleo) en al menos 16 puntos costeros entre los municipios de Pajapan, en Veracruz, y Paraíso, en Tabasco, y exigieron a las autoridades una investigación sobre el origen del crudo y acciones urgentes para atender los daños ambientales y económicos.

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De acuerdo con un comunicado difundido por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y decenas de organizaciones, desde el pasado 1 de marzo se reportó la presencia de residuos derivados del petróleo en playas, lagunas y mar abierto a lo largo de casi 170 kilómetros de litoral.

Entre los sitios afectados se encuentran Punta San Juan, Playa Linda, Zapotitlán, Tecuanapan y Jicacal, en Pajapan; Los Arrecifes y El Salado, en Mecayapan; Peña Hermosa y Mirador Pilapa, en Tatahuicapan; Barrillas, en Coatzacoalcos, y Barra Panteones y Sánchez Magallanes, en Tabasco.

En la Laguna de Ostión, en Veracruz, el residuo de petróleo ya ingresó al cuerpo de agua y alcanzó el punto conocido como Paquital, frente a comunidades indígenas como El Mangal y El Pescador.

La zona es considerada vital para la reproducción de especies marinas y el sustento de familias dedicadas a la pesca de ostión, almeja, camarón, robalo y otras especies.

Las organizaciones alertaron que alrededor de 14 mil personas dependen directa o indirectamente de las actividades pesqueras y turísticas en los municipios más afectados de Veracruz.

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Pescadores reportaron que el petróleo se adhirió a redes y embarcaciones, lo que provocó pérdidas económicas y posibles afectaciones a la salud al intentar retirarlo sin equipo especializado.

También se reportó la muerte de tortugas cubiertas de crudo en la comunidad de Los Arrecifes y el hallazgo de un manatí muerto en Coatzacoalcos, además de peces afectados en distintos puntos.

Las comunidades denunciaron la falta de acciones “contundentes” por parte de autoridades y empresas y exigieron atención inmediata a la fauna afectada, limpieza de las zonas contaminadas, estudios independientes para determinar responsabilidades y mejoras en los protocolos de prevención y respuesta ante derrames en el Golfo de México.