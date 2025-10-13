Vinculan a mujer que contactó a hombre en aplicación y lo drogó para robarlo en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un juez de control vinculó a proceso por los delitos de robo y equiparable a robo a una mujer que conoció a un hombre, través de una aplicación, y supuestamente lo drogó con una gotas aplicadas en su bebida alcohólica, para despojarlo de sus partencias, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia dio a conocer el resultado de la audiencia en contra de Janideth “N”, de 20 años.

TE PUEDE INTERESAR: Cateo en vivienda deja un detenido y el aseguramiento de armas y drogas, en Nuevo León

El juez de control resolvió la vinculación a proceso de la imputada e impuso la medida cautelar de prisión preventiva a cumplir en un Centro de Reinserción Social Femenil estatal.

La presunta fue detenida en Campeche con una orden de aprehensión girada por los sucesos ocurridos el pasado mes de febrero, en contra de la víctima, a quien quedó de ver en un centro comercial a donde llegó acompañada de otro hombre.