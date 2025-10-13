Vinculan a mujer que contactó a hombre en aplicación y lo drogó para robarlo en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La joven de 20 años de edad fue aprehendida gracias a una orden de captura que se cumplimentó en Campeche
Monterrey, Nuevo León.- Un juez de control vinculó a proceso por los delitos de robo y equiparable a robo a una mujer que conoció a un hombre, través de una aplicación, y supuestamente lo drogó con una gotas aplicadas en su bebida alcohólica, para despojarlo de sus partencias, en Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia dio a conocer el resultado de la audiencia en contra de Janideth “N”, de 20 años.
TE PUEDE INTERESAR: Cateo en vivienda deja un detenido y el aseguramiento de armas y drogas, en Nuevo León
El juez de control resolvió la vinculación a proceso de la imputada e impuso la medida cautelar de prisión preventiva a cumplir en un Centro de Reinserción Social Femenil estatal.
La presunta fue detenida en Campeche con una orden de aprehensión girada por los sucesos ocurridos el pasado mes de febrero, en contra de la víctima, a quien quedó de ver en un centro comercial a donde llegó acompañada de otro hombre.
Luego los tres se trasladaron al domicilio del afectado en donde comenzaron a ingerir bebidas alcohólicas.
Sin embargo, en un momento determinado la mujer presuntamente aprovechó para verter gotas de una sustancia en la bebida del hombre para provocar que quedara inconsciente, momento en que lo despojaron de tarjetas de crédito con las cuales realizaron compras y retiros por 200 mil pesos.
TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a dos hombres que se hacían pasar por trabajadores de la CFE, en Nuevo León
Al recuperar el conocimiento, el hombre se percató de que la pareja se había retirado y también se llevaron dos laptops y teléfonos celulares.