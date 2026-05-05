Vinculan a proceso a 4 personas por red de tráfico de personas en la CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Vinculan a proceso a 4 personas por red de tráfico de personas en la CDMX
    Desmantelan presunta red de trata de personas en la CDMX Vanguardia

Según la carpeta de investigación, la red coordinaba con agencias de viajes cerca Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México

El 5 de mayo, la Fiscalía General de la República informó la vinculación a proceso de 4 personas, presuntamente involucradas en una red de trata de personas en México.

En un comunicado de la FGR se detalló que las personas, vinculadas al delito de tráfico de personas, son: Javier ‘N’, aliasPelón’ y/o ‘Pelón Romano’, Miguel ‘N’, alias ‘El Viejón’, Israel ‘N’, alias ‘Pepino’ y/o ‘Compadre’ y/o ‘Isra’ y Brenda ‘N’.

Según la información, adquirida por la investigación de la fiscalía, la red de tráfico de personas coordinaba con agencias de viajes, ubicadas en las proximidades de la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México.

La carpeta de investigación inició desde enero del 2025, tras una denuncia anónima. En coordinación con el Gabinete de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró la orden de cateo y el arresto de Javier “N” en Tizayuca, Hidalgo; Brenda “N” en Nezahualcóyotl, Estado de México; Israel “N” en Santiago de Querétaro, Querétaro; y Miguel “N” en Huixtla, Chiapas.

Se colaboró en que, para el vinculamiento a proceso de los detenidos, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) brindó los datos y pruebas necesarias al Ministerio Público Federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/falsas-ofertas-de-empleo-enganchan-a-victimas-de-trata-en-mexico-HG20263859

Se aportarán 2 meses para la información complementaria, excepto para el caso de Miguel ‘N’, el cual será de tres.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trata De Personas
Vinculación A Proceso

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
En el pódcast Hablemos, Denise Maerker y Adrián López analizan la relación histórica entre Sinaloa y el crimen, marcada por violencia y crisis actual.

Sinaloa y el crimen organizado: crisis histórica se agrava con caso Rubén Rocha Moya
Américo Villarreal Anaya, hoy gobernador de Tamaulipas, fue delegado de Morena en Sinaloa para los comicios de 2021 en los que se eligió a Rubén Rocha Moya.

Ligan a familia de delegado del Bienestar en Coahuila con financiamiento ilegal para Rocha Moya

La Presidenta de la República Mexicana, Claudia Shieinbaum, encabezó la ceremonia y el desfile por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo

Sheinbaum lidera toma de protesta de Servicio Militar en Puebla, durante conmemoración del 5 de Mayo

Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo
true

Traidores de la Patria: ¿son quienes pactan con el crimen o quienes los exhiben?
La petrolera enfrenta además una “bomba de tiempo” con pasivos laborales récord de 1.49 billones de pesos y vencimientos de deuda por 204.8 mil millones para lo que resta del año.

Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años
El informe elaborado por Hacienda revela que el gasto programable fue el rubro con mayores ajustes, al ejercer 557 mil 65.2 millones de pesos más de lo estimado.

Revelan que Gobierno de Sheinbaum rebasó tope de endeudamiento
La SCJN elimina el requisito de 5 años en concubinato para pensión del ISSSTE y fija nuevos criterios. Conoce requisitos del IMSS y reglas clave en 2026.

Parejas en concubinato podrán acceder a pensión por viudez del IMSS e ISSSTE tras el fallo de la SCJN; estos son los requisitos