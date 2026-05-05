Vinculan a proceso a 4 personas por red de tráfico de personas en la CDMX

En un comunicado de la FGR se detalló que las personas, vinculadas al delito de tráfico de personas, son: Javier ‘N’, alias ‘ Pelón’ y/o ‘Pelón Romano’, Miguel ‘N’, alias ‘El Viejón’, Israel ‘N’, alias ‘Pepino’ y/o ‘Compadre’ y/o ‘Isra’ y Brenda ‘N’.

El 5 de mayo, la Fiscalía General de la República informó la vinculación a proceso de 4 personas, presuntamente involucradas en una red de trata de personas en México.

Según la información, adquirida por la investigación de la fiscalía, la red de tráfico de personas coordinaba con agencias de viajes, ubicadas en las proximidades de la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México.

La carpeta de investigación inició desde enero del 2025, tras una denuncia anónima. En coordinación con el Gabinete de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró la orden de cateo y el arresto de Javier “N” en Tizayuca, Hidalgo; Brenda “N” en Nezahualcóyotl, Estado de México; Israel “N” en Santiago de Querétaro, Querétaro; y Miguel “N” en Huixtla, Chiapas.

Se colaboró en que, para el vinculamiento a proceso de los detenidos, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) brindó los datos y pruebas necesarias al Ministerio Público Federal.