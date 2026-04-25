Falsas ofertas de empleo enganchan a víctimas de trata en México

CDMX.- Las falsas ofertas de empleo difundidas en plataformas digitales, páginas web y aplicaciones de mensajería se han convertido en herramientas de enganche utilizadas por redes de trata de personas, alertaron autoridades y organizaciones civiles en la Ciudad de México. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió que detrás de promesas de trabajo fácil, altos sueldos, viajes pagados o contratación inmediata puede existir un esquema de explotación, abuso y pérdida de libertad.

El organismo informó que cerca de 30% de las personas víctimas fueron contactadas mediante falsas vacantes laborales, mientras que 75% de los casos detectados por esta vía corresponde a mujeres. Las cifras compartidas también indican que 56% de las víctimas fueron llevadas a contextos de explotación sexual y que más de la mitad tenía entre 18 y 31 años al momento de ser identificada.

El esquema inicia con anuncios atractivos en sitios poco confiables, donde se ofrecen salarios elevados sin experiencia previa o beneficios fuera de lo habitual, para después establecer contacto directo con las personas interesadas. Los presuntos reclutadores prometen crecimiento rápido, viajes, hospedaje o pagos inmediatos, y posteriormente solicitan traslados a otra ciudad o estado; en algunos casos, también retienen documentos personales.

Las condiciones cambian cuando la víctima llega al lugar acordado, donde puede enfrentar amenazas, engaños, explotación laboral o sexual, aislamiento de familiares y control sobre su comunicación. El Consejo Ciudadano pidió verificar la existencia de las empresas, revisar antecedentes, consultar fuentes oficiales y compartir con familiares cualquier ruta o entrevista programada antes de aceptar una oferta. El organismo recomendó no entregar identificaciones oficiales, pasaporte ni documentos originales antes de iniciar un proceso formal, y recordó que la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas opera en el número 800 5533 000 con atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Con información de Agencias

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