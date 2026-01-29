Vinculan a proceso a Abel “N” por presunto feminicidio de su ex pareja en Huixquilucan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que obtuvo de una Autoridad Judicial la vinculación a proceso en contra de un sujeto identificado como Abel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de quien fuera su ex pareja sentimental, hechos ocurridos en el municipio de Huixquilucan.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público, se estableció que la víctima y el hoy imputado se encontraban en la vía pública, en la colonia San Fernando. En algún momento, Abel “N” presuntamente la habría agredido con un objeto contundente, causándole la muerte.

TE PUEDE INTERESAR: Vecino es vinculado a proceso tras violación e intento de feminicidio a menor de edad en Guanajuato

GIRAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA ABEL ‘N’ POR EL PRESUNTO FEMINICIDIO DE SU EXPAREJA

Tras tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició una investigación que permitió identificar a Abel “N” como posible partícipe del ilícito. Con base en los datos de prueba recabados, la Fiscalía solicitó a la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en su contra, la cual fue concedida.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, el imputado fue detenido y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde se llevó a cabo la audiencia correspondiente.