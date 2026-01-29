Vinculan a proceso a Abel “N” por presunto feminicidio de su ex pareja en Huixquilucan
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridad judicial impone prisión preventiva y fija plazo de tres meses para investigación complementaria
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que obtuvo de una Autoridad Judicial la vinculación a proceso en contra de un sujeto identificado como Abel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de quien fuera su ex pareja sentimental, hechos ocurridos en el municipio de Huixquilucan.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público, se estableció que la víctima y el hoy imputado se encontraban en la vía pública, en la colonia San Fernando. En algún momento, Abel “N” presuntamente la habría agredido con un objeto contundente, causándole la muerte.
TE PUEDE INTERESAR: Vecino es vinculado a proceso tras violación e intento de feminicidio a menor de edad en Guanajuato
GIRAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA ABEL ‘N’ POR EL PRESUNTO FEMINICIDIO DE SU EXPAREJA
Tras tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició una investigación que permitió identificar a Abel “N” como posible partícipe del ilícito. Con base en los datos de prueba recabados, la Fiscalía solicitó a la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en su contra, la cual fue concedida.
Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, el imputado fue detenido y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde se llevó a cabo la audiencia correspondiente.
IMPLEMENTAN PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR
Luego de analizar los elementos presentados por la Fiscalía, un Juez determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada para Abel “N”. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual se continuará con la integración de datos de prueba.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recordó que, conforme a la ley, el imputado debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un Juez.
ESTO SE SABE SOBRE EL FEMINICIDIO DE LA EXPAREJA DE ABEL ‘N’
De acuerdo con información publicada por el medio La Prensa, el pasado 17 de enero fue localizado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 años de edad sobre la vía pública, en la colonia San Fernando, en el municipio de Huixquilucan.
La víctima presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima.
El hallazgo ocurrió en la esquina de las calles Armas y Espoleta, donde vecinos alertaron a las autoridades tras encontrar a la mujer sin signos vitales. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya había fallecido, presuntamente a consecuencia de los golpes recibidos, principalmente en la cabeza y el rostro.
TE PUEDE INTERESAR: Exigen que toda muerte violenta de mujeres se indague como feminicidio
Policías municipales acudieron al sitio tras el reporte ciudadano, acordonaron la zona y solicitaron la intervención del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y dar fe de los hechos.
Vecinos de la zona señalaron a las autoridades que no reconocían a la mujer, por lo que se presume que no era habitante del lugar. De acuerdo con las primeras indagatorias, al momento del hallazgo se desconocían tanto el móvil del crimen como la identidad del presunto responsable, información que posteriormente fue integrada a la investigación ministerial.