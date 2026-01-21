Exigen que toda muerte violenta de mujeres se indague como feminicidio

CDMX.- La Secretaría de las Mujeres inició una estrategia para que las 32 fiscalías estatales operen con estándares homogéneos y con personal capacitado en perspectiva de género, con el objetivo de combatir la impunidad y garantizar protección jurídica efectiva para mujeres y niñas en México.

Como parte de ese plan, la dependencia informó que, mediante convenios con la Fiscalía General de la República (FGR) y con las entidades, se impulsará que toda muerte violenta de mujeres se investigue como feminicidio desde la noticia criminal, para garantizar acceso efectivo a la justicia.

La meta fijada para este sexenio, de acuerdo con el planteamiento, es consolidar convenios de participación con las 32 fiscalías estatales y la FGR, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En sus declaraciones, la Secretaría sostuvo que, aunque no tiene entre sus facultades la investigación directa, su labor es promover el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad y el diseño de políticas públicas, por lo que consideró esencial la estrategia colaborativa con las fiscalías.

En el mismo esquema, la dependencia indicó que impulsa una incidencia estructural mediante la promoción de reformas a favor de las mujeres en los congresos locales, como parte de la coordinación con autoridades estatales.

También destacó la presencia estratégica de la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres en las fiscalías, con el propósito de facilitar el acompañamiento a víctimas y, en los casos que lo requieran, el acceso a medidas de protección.

La Secretaría añadió que la perspectiva de género, entendida como una metodología práctica para visibilizar desigualdades que inciden en los procesos judiciales, es un componente central de la estrategia, por lo que participa para que la capacitación se concrete en las entidades.

Con esta alianza institucional, la dependencia reiteró que se busca erradicar la impunidad y avanzar hacia un modelo en el que las fiscalías especializadas operen con criterios comunes y personal debidamente capacitado en todo el país.