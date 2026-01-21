Vecino es vinculado a proceso tras violación e intento de feminicidio a menor de edad en Guanajuato
La víctima, de 12 años, fingió su muerte para huir del agresor, y posteriormente recibir cuidado médico
El 21 de enero se reportó que un juez penal vinculó a proceso a Edwin Arturo ‘N’, tras haber sido denunciado por violación y feminicidio en tentativa de agravio contra una menor de edad.
La menor de edad, de 12 años, fue atacada en las inmediaciones de su escuela secundaria, en el municipio de León, Guanajuato. El incidente fue registrado el 12 de enero del 2026, en la colonia Rizos de la Joya.
Se informó que después que la menor de edad fuese atacada, un conductor de plataforma la asistió y la trasladó a un hospital; el mismo sujeto que la ayudó, colaboró para detener al presunto agresor.
‘Destaca de manera especial la participación del conductor de una plataforma de transporte, quien actuó con responsabilidad social y coadyuvó de manera decisiva para que las autoridades intervinieran potenciando con ello la pronta atención médica, lo que contribuyó a salvar su vida’, informó la fiscalía.
Posteriormente, el Ministerio Público detalló, en contra del detenido Edwin Arturo ‘N’, suficientes pruebas para determinar que se cometió una violación y un intento de homicidio con un objeto punzocortante.
Se informó que el detenido era vecina de la menor de edad. Ella fue capaz de liberarse del ataque, tras haber fingido su muerte.
Los datos fueron presentados ante un juez; se determinó que las pruebas eran suficientes para vincular a proceso al imputado y se le aplicó prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal.
El juez negó cualquier beneficio para enfrentar el proceso en libertad del acusado. En dos meses se llevará a cabo una audiencia para aportar pruebas.