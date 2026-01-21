Vecino es vinculado a proceso tras violación e intento de feminicidio a menor de edad en Guanajuato

El 21 de enero se reportó que un juez penal vinculó a proceso a Edwin Arturo ‘N’, tras haber sido denunciado por violación y feminicidio en tentativa de agravio contra una menor de edad.

La menor de edad, de 12 años, fue atacada en las inmediaciones de su escuela secundaria, en el municipio de León, Guanajuato. El incidente fue registrado el 12 de enero del 2026, en la colonia Rizos de la Joya.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre viola e intenta matar a alumna de secundaria en León, Guanajuato

Se informó que después que la menor de edad fuese atacada, un conductor de plataforma la asistió y la trasladó a un hospital; el mismo sujeto que la ayudó, colaboró para detener al presunto agresor.

‘Destaca de manera especial la participación del conductor de una plataforma de transporte, quien actuó con responsabilidad social y coadyuvó de manera decisiva para que las autoridades intervinieran potenciando con ello la pronta atención médica, lo que contribuyó a salvar su vida’, informó la fiscalía.