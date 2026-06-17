Vinculan a proceso a Daniel ‘N’ en CDMX tras investigación internacional por pornografía infantil

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    Vinculan a proceso a Daniel ‘N’ en CDMX tras investigación internacional por pornografía infantil
    Autoridades de la CDMX vincularon a proceso a Daniel ‘N’ por trata de personas en modalidad de pornografía infantil tras investigación del NCMEC y la Guardia Nacional. Fiscalía CDMX

Vinculan a proceso a Daniel ‘N’ en CDMX por trata de personas en modalidad de pornografía infantil tras reporte internacional del NCMEC desde 2023

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Daniel “N” por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, luego de una investigación derivada de un reporte internacional relacionado con material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la institución, la indagatoria comenzó en septiembre de 2023, cuando la Guardia Nacional remitió un informe generado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). El reporte alertó sobre el almacenamiento y transmisión de aproximadamente 20 archivos con contenido relacionado con abuso sexual infantil a través de una cuenta de correo electrónico.

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EJECUTAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA DANIEL ‘N’ TRAS ACUSACIONES SOBRE PORNOGRAFÍA INFANTIL

La Fiscalía capitalina señaló que, a partir de la información recibida, se realizaron diversas diligencias de inteligencia cibernética para identificar a la persona presuntamente vinculada con los hechos.

Como resultado de esas investigaciones, las autoridades establecieron la probable participación de Daniel “N”, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

La orden judicial fue cumplimentada el pasado 9 de junio de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la alcaldía Iztapalapa.

JUEZ DETERMINA VINCULACIÓN A PROCESO

La FGJCDMX informó que el 15 de junio de 2026 se llevó a cabo la audiencia inicial del caso, en la que el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba relacionados con la investigación.

Tras analizar los elementos expuestos por la representación social, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Daniel “N” por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

Asimismo, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

FISCALÍA DESTACA INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA

La institución señaló que este caso forma parte de las acciones de investigación especializada que desarrolla para identificar y llevar ante la justicia a personas presuntamente involucradas en delitos que afecten a niñas, niños y adolescentes.

La Fiscalía recordó que, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Daniel “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad jurisdiccional competente.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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