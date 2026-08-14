Sheinbaum acusa ‘sentido político’ en cancelación de visa de Andy López Beltrán por Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un sentido político y representa, a su consideración, una forma de injerencia en la política mexicana. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la medida adoptada por autoridades de Estados Unidos contra López Beltrán, también conocido como Andy López Beltrán. Sheinbaum señaló que las autoridades estadounidenses deberían presentar pruebas cuando una persona es señalada por posibles conductas relacionadas con delitos y sostuvo que México debe mantener una relación de coordinación con Estados Unidos, pero sin subordinación.

SHEINBAUM SEÑALA UN SENTIDO POLÍTICO EN LA CANCELACIÓN DE VISAS La presidenta sostuvo que las cancelaciones de visas estadounidenses dirigidas a personas consideradas políticamente expuestas tienen un componente político. “Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho ellos le llaman a personas políticamente expuestas. Tiene un sentido político esencialmente”, declaró. Sheinbaum cuestionó que la medida no se aplique de manera uniforme entre distintos países y planteó realizar una revisión sobre situaciones similares en otras naciones de América Latina. “Porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos”, señaló. La presidenta agregó que, desde su perspectiva, la decisión constituye “un sentido de injerencia en la política mexicana” y afirmó que este tipo de acciones son utilizadas políticamente por sectores de la derecha mexicana.

PIDE PRESENTAR PRUEBAS CONTRA CIUDADANOS MEXICANOS Sheinbaum afirmó que, si el gobierno estadounidense cuenta con elementos contra algún ciudadano mexicano, debe presentarlos para que sean evaluados por las autoridades correspondientes. “Que presente pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas. Pero tiene que haber pruebas”, sostuvo. La presidenta agregó que una acusación debería estar acompañada de elementos que puedan ser revisados por las instituciones mexicanas y, en su caso, por un juez. “Ah, que presenta una prueba contundente, fehaciente que evalúa la Fiscalía General de la República y un juez. Pues entra la justicia mexicana”, afirmó. SHEINBAUM VUELVE A MENCIONAR EL CASO SINALOA Durante su respuesta, la mandataria también hizo referencia al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto del cual el Gobierno de México ha señalado que Estados Unidos no ha entregado la información solicitada relacionada con una petición de detención urgente con fines de extradición. “Como en el caso de Sinaloa, que lo hemos dicho muchas veces. Estados Unidos a la fecha no ha presentado ninguna prueba. Más que lo que hizo público que no representa prueba alguna para la Fiscalía General de la República”, declaró. Sheinbaum sostuvo que, si Washington presenta información que pueda ser evaluada por la Fiscalía General de la República y las autoridades judiciales mexicanas, corresponderá a México actuar conforme a sus leyes.

CLAUDIA SHEINBAUM DEFIENDE LA SOBERANÍA DE MÉXICO La presidenta dedicó parte de su respuesta a señalar que México tiene una historia de defensa de su soberanía frente a intervenciones extranjeras. “México es un país libre independiente y soberano”, afirmó. Sheinbaum señaló que su gobierno busca mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, pero bajo condiciones de igualdad. “Guardamos una relación de coordinación, pero no de subordinación”, sostuvo. También afirmó que México no interviene en los procesos electorales ni en las decisiones políticas de Estados Unidos y pidió que ese principio sea recíproco. “Respecto a Estados Unidos, lo que pedimos es respeto. Nosotros no opinamos de su elección, es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero también en la política mexicana”, expresó. Finalmente, Sheinbaum reiteró que las decisiones políticas de México corresponden a sus ciudadanos. “Quien decide es el pueblo de México. No tiene por qué haber injerencia de ningún país, de ninguno. Y se colabora, se coordina, pero de igual a igual”, concluyó.