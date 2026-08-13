¡Anáhuac ficha mejor que varios clubes de Liga MX! Suma a la ‘Hormiga’ González tras Gilberto Mora

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    ¡Anáhuac ficha mejor que varios clubes de Liga MX! Suma a la ‘Hormiga’ González tras Gilberto Mora
    Armando “Hormiga” González cursará la Licenciatura en Deporte y Bienestar mientras continúa defendiendo la camiseta de Chivas. FOTO: UNIVERSIDAD ANÁHUAC

Los seleccionados mexicanos combinarán su carrera profesional con estudios universitarios en línea desde el campus Mérida

La Universidad Anáhuac volvió a sacudir el “mercado” y armó una dupla que ya quisieran varios equipos de la Liga MX.

Después de presentar a Gilberto Mora como alumno, la institución anunció la incorporación de Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas y seleccionado mexicano.

El atacante cursará la Licenciatura en Deporte y Bienestar mediante Anáhuac Online, programa de la Universidad Anáhuac Mayab. Así podrá cumplir sus compromisos con el Guadalajara y avanzar en su formación sin depender de clases presenciales.

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La institución destacó que el futbolista continúa construyendo su camino dentro y fuera de la cancha.

La elección tiene relación directa con su actividad. El programa dura tres años y prepara a los estudiantes para evaluar el bienestar integral, promover estilos de vida saludables y diseñar planes basados en el ejercicio.

La “Hormiga” no se alejará del deporte cuando abra los libros: estudiará áreas vinculadas con rendimiento, salud y preparación física.

El anuncio llegó después de que la Anáhuac diera la bienvenida a Gilberto Mora. La joya de Xolos estudiará Administración de Empresas, también en modalidad virtual y vinculada al campus Mérida, con un plan enfocado en finanzas, mercadotecnia, operaciones y tecnología.

La universidad presume dos incorporaciones de selección nacional en una misma “ventana”: Mora, una de las revelaciones del Mundial 2026, y González, campeón de goleo con Chivas en el Apertura 2025 y autor de 25 tantos durante la temporada 2025-2026.

La Anáhuac no podrá alinearlos los fines de semana, pero su plantel académico ya compite en nombres con más de un club mexicano.

Mientras algunas directivas siguen buscando refuerzos, la institución cerró a dos jóvenes de enorme proyección y reforzó un mensaje: la carrera de un futbolista también se construye fuera de la cancha.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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