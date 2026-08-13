Travis Kelce revela detalles de su boda con Taylor Swift: “La mejor noche de mi vida”

El jugador de fútbol americano Travis Kelce, ahora marido de Taylor Swift, realizó las primeras declaraciones sobre la boda que ambos celebraron en Nueva York: “La boda fue la mejor noche de mi vida, y agradezco a todos los que vinieron, celebraron y se divirtieron con nosotros”, dijo.

El enlace fue de lo más perseguido por paparazzi, algunos medios internacionales y los millones de seguidores de la pareja en redes sociales.

Fue la revista People la que recopiló las palabras del deportista durante un entrenamiento de su equipo, los Kansas City Chiefs, previo a la nueva temporada de la NFL.