Travis Kelce revela detalles de su boda con Taylor Swift: “La mejor noche de mi vida”
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La estrella deportiva se casó en una fiesta rodeada de celebridades como Julia Roberts, Tom Hanks y Reese Witherspoon en el Madison Square Garden el pasado julio
El jugador de fútbol americano Travis Kelce, ahora marido de Taylor Swift, realizó las primeras declaraciones sobre la boda que ambos celebraron en Nueva York: “La boda fue la mejor noche de mi vida, y agradezco a todos los que vinieron, celebraron y se divirtieron con nosotros”, dijo.
El enlace fue de lo más perseguido por paparazzi, algunos medios internacionales y los millones de seguidores de la pareja en redes sociales.
Fue la revista People la que recopiló las palabras del deportista durante un entrenamiento de su equipo, los Kansas City Chiefs, previo a la nueva temporada de la NFL.
LA NOCHE EN CUESTIÓN
Kelce añadió que fue “una noche de locura” y que la velada estuvo “llena de mucha celebración”, antes de comentar a los periodistas que ahora centrará su atención en el fútbol americano.
Swift y Kelce contrajeron matrimonio el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, ante unos mil invitados, entre ellos grandes nombres como Julia Roberts, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Stone y Brad Pitt.
También asistieron varios compañeros de equipo de Kelce y el entrenador del equipo, Andy Reid, así como destacadas figuras de la NFL como Tom Brady y Rob Gronkowski, entre otros.
La pareja celebró su enlace en un evento marcado por la privacidad, en donde Taylor Swift llevó un diseño de Dior para la ocasión. La celebración se realizó en un Madison Square Garden en el que se recreó un jardín. (Con información de EFE)