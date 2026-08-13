Travis Kelce revela detalles de su boda con Taylor Swift: “La mejor noche de mi vida”

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    Travis Kelce revela detalles de su boda con Taylor Swift: “La mejor noche de mi vida”
    Evento. Taylor Swift y Travis Kelce reunieron a figuras del espectáculo y del deporte durante la celebración de su enlace en Nueva York. FOTO: ARCHIVO

La estrella deportiva se casó en una fiesta rodeada de celebridades como Julia Roberts, Tom Hanks y Reese Witherspoon en el Madison Square Garden el pasado julio

El jugador de fútbol americano Travis Kelce, ahora marido de Taylor Swift, realizó las primeras declaraciones sobre la boda que ambos celebraron en Nueva York: “La boda fue la mejor noche de mi vida, y agradezco a todos los que vinieron, celebraron y se divirtieron con nosotros”, dijo.

El enlace fue de lo más perseguido por paparazzi, algunos medios internacionales y los millones de seguidores de la pareja en redes sociales.

Fue la revista People la que recopiló las palabras del deportista durante un entrenamiento de su equipo, los Kansas City Chiefs, previo a la nueva temporada de la NFL.

LA NOCHE EN CUESTIÓN

Kelce añadió que fue “una noche de locura” y que la velada estuvo “llena de mucha celebración”, antes de comentar a los periodistas que ahora centrará su atención en el fútbol americano.

Swift y Kelce contrajeron matrimonio el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, ante unos mil invitados, entre ellos grandes nombres como Julia Roberts, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Stone y Brad Pitt.

También asistieron varios compañeros de equipo de Kelce y el entrenador del equipo, Andy Reid, así como destacadas figuras de la NFL como Tom Brady y Rob Gronkowski, entre otros.

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La pareja celebró su enlace en un evento marcado por la privacidad, en donde Taylor Swift llevó un diseño de Dior para la ocasión. La celebración se realizó en un Madison Square Garden en el que se recreó un jardín. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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