Vinculan a proceso a ‘El Botox’ por asesinato el líder limonero Bernardo Bravo

México
/ 30 enero 2026
    También imputado por cargos relacionados con extorsión, fue detenido el pasado 22 de enero. FOTO: ESPECIAL

Se le fijó prisión preventiva y un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria del caso

Un juez de control vinculó a proceso a César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, por su presunta relación en el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

El juez determinó que existen pruebas suficientes aportadas por la Fiscalía de Michoacán que prueban la posible relación de este líder criminal de Los Blancos de Troya, en el asesinado a tiros del líder limonero.

El juez fijó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Bernardo Bravo fue asesinado a tiros el pasado 19 de octubre en una propiedad de “El Botox”, en la localidad de Cenobio Moreno y su cuerpo abandonado en la comunidad de San Fernando.

César Alejandro Sepúlveda, fue capturado el pasado 22 de enero, junto con dos de sus subordinados.

”El Botox”, además de enfrentar cargos por homicidio doloso y delitos federales, también es investigado por ser uno de los principales responsables del cobro de extorsión al sector limonero y a otros giros comerciales y productivos de la región de Tierra Caliente.

Además, que también es señalado de otros delitos de alto impacto, por los que falta que se le cumplimenten en reclusión, otra serie de órdenes de aprehensión.

