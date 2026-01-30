Detienen a 11 ‘violentos’ en Edomex y caen dos policías; señalan venta de droga y homicidios

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de 11 personas que operaban con “alto nivel de violencia” en Tultitlán y Coacalco, además de participar en la venta y distribución de droga.

Como contexto, se indicó que los detenidos serían presuntos integrantes de tres células delictivas y que estarían vinculados con al menos 16 asesinatos en esa zona de la entidad mexiquense.

Entre los asegurados se encuentran personas identificadas como integrantes de las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, incluyendo a Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”, ambos señalados como elementos de la Policía Municipal de Tultitlán.

En cuanto a las declaraciones, García Harfuch sostuvo que las capturas se derivaron de labores de inteligencia e investigación, como parte del trabajo coordinado en la zona metropolitana del Valle de México.

Como antecedente operativo, el reporte refirió que en estas acciones participaron instituciones del Gabinete de Seguridad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal, para concretar la detención de los 11 implicados.

En reacciones, el caso llamó la atención por la presencia de policías municipales entre los detenidos, en un contexto en el que las autoridades han insistido en la necesidad de depurar corporaciones y reforzar controles internos en municipios con incidencia delictiva.