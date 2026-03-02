Vinculan a proceso a ‘El Kaoz’ y ‘El Taxista’ por homicidios ligados al caso Carlos Manzo en Uruapan

México
/ 2 marzo 2026
    Vinculan a proceso a ‘El Kaoz’ y ‘El Taxista’ por homicidios ligados al caso Carlos Manzo en Uruapan
    Los imputados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación por homicidios vinculados al caso del exalcalde Carlos Manzo. Fiscalía de Michoacán

Reportan la vinculación a proceso a “El Kaoz” y “El Taxista” por homicidios relacionados con el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan.

El domingo 1 de marzo de 2026, medios reportaron que las autoridades vincularon a proceso a Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, y a Alan “N”, alias “El Taxista”. Ambos son señalados por su presunta implicación en el asesinato de dos jóvenes, quienes, a su vez, habrían participado en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, el entonces presidente municipal de Uruapan.

De acuerdo con los reportes judiciales, los imputados permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las indagatorias sobre los hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2025, fecha en que fue asesinado el edil. Cabe destacar que los cuerpos de los dos jóvenes relacionados con este caso fueron localizados días después, el 10 de noviembre de ese mismo año.

El juez de control otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se determinará la situación jurídica definitiva de los detenidos.

ACUSACIONES POR HOMICIDIOS Y OTROS DELITOS

Medios señalaron que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) acusa a los imputados por los delitos de homicidio calificado, secuestro, daño en propiedad ajena y narcomenudeo. Las indagatorias indicarían que estos crímenes se derivan directamente del asesinato del exalcalde.

Las autoridades los señalan específicamente por los homicidios de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”. De acuerdo con medios locales, la audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y se prolongó por más de ocho horas.

Reportes previos de Infobae México indican que Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, ya había sido vinculado a proceso a finales de 2025 por portación ilegal de armas y narcomenudeo en Uruapan.

Por su parte, el diario Milenio informó que la defensa de “El Kaoz” buscaría apelar la decisión judicial relacionada con su vinculación a proceso.

FGR CONFIRMA VINCULACIÓN DE ‘EL TAXISTA’

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha confirmado oficialmente la vinculación a proceso de Alan Benjamín “N”, alias “El Taxista”, por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

En un comunicado, la institución señaló: “La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Alan Benjamín ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Carlos Manzo Rodríguez, quien se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan”.

La dependencia precisó que los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2025, cuando la víctima fue privada de la vida tras una agresión con arma de fuego en la colonia Morelos, en el contexto del Festival de Velas.

PRESUNTA FACILITACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL ATENTADO

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones establecieron que el imputado presuntamente facilitó un vehículo del servicio público, específicamente un taxi, que habría sido utilizado para trasladar a dos de los agresores.

En el comunicado se detalla: “Las indagatorias permitieron establecer que el ahora detenido presuntamente facilitó un vehículo del servicio público (taxi), el cual fue utilizado para trasladar a dos de los agresores”.

Asimismo, la FGE informó que, en cumplimiento de una orden judicial y tras labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, agentes investigadores localizaron y detuvieron al imputado en Uruapan, para posteriormente ponerlo a disposición del Juez de Control, quien determinó su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva oficiosa.

La institución agregó que la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia es fundamental para fortalecer las capacidades de investigación, garantizar el debido proceso y evitar la impunidad.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que continuará con las investigaciones hasta el total esclarecimiento de los hechos relacionados con el asesinato del exalcalde y los crímenes vinculados al caso.

