Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por delito de peculado en Tabasco

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, cometido en agravio del patrimonio público, el segundo en menos de un mes y por el que podría pasar 14 años en prisión.

A través de un comunicado, la dependencia detalló, que el pasado 7 de abril de 2026 cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente. Pero en la continuación de la audiencia inicial celebrada el 13 de abril, el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para acreditar la posible participación del señalado en los hechos que se le imputan.

“Tras analizar los argumentos de las partes, el Juez de Control resolvió la vinculación a Proceso por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, que contempla sanciones que pueden ir aproximadamente de 2 a 14 años de prisión, además de multa e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dependiendo del monto de lo sustraído y las circunstancias del caso”, señaló la vinculación a proceso.