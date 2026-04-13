Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por delito de peculado en Tabasco

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México
/ 13 abril 2026
    Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por delito de peculado en Tabasco
    La FGE de Tabasco obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, por delito de peculado. CORTESIA SSPC/CUARTOSCURO

Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para acreditar posible participación en los hechos que se le imputan

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, cometido en agravio del patrimonio público, el segundo en menos de un mes y por el que podría pasar 14 años en prisión.

A través de un comunicado, la dependencia detalló, que el pasado 7 de abril de 2026 cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente. Pero en la continuación de la audiencia inicial celebrada el 13 de abril, el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para acreditar la posible participación del señalado en los hechos que se le imputan.

“Tras analizar los argumentos de las partes, el Juez de Control resolvió la vinculación a Proceso por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, que contempla sanciones que pueden ir aproximadamente de 2 a 14 años de prisión, además de multa e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dependiendo del monto de lo sustraído y las circunstancias del caso”, señaló la vinculación a proceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hernan-bermudez-es-vinculado-a-proceso-por-desaparicion-forzada-IH19784693

SEGUIRÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA

La FGE refiere que adicional, se ratificó la prisión preventiva justificada, asegurando que el proceso se lleve a cabo con el imputado en reclusión y se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 12 de agosto de 2026.

“La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de actuar con estricto apego a la legalidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, se reitera que, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”.

El pasado 4 de abril, Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, por lo que ‘El Abuelo’ se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social del “Altiplano” tras su detención en Paraguay, en septiembre de 2025.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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